نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا كامري 2022 وأبرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا كامري من أهم ما يتم التساؤل عنه من قبل الرغبين في اقتناء تلك السيارة بالمزايا والسمات الخاصة بها والتي تجعلها من أقوى الشاحنات التي تتواجد بالتوقيت الحالي بمختلف السوق المحلية والعالمية، وعبر ما يلي نتحدث بمزيد من التفاصيل على أهم المواصفات التي تتعلق بتلك السيارة، وأهم ما يتوفر بها من خصائص تميزها عن بقية الأنواع من الشاحنات، كما نوضح أهم مميزاتها وتجهيزاتها، والتكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة بالسوق المحلي.

مواصفات سيارة تويوتا كامري

مختلف المواصفات والأسعار للسيارة تويوتا كامري تتم متابعتها من خلال هذه السطور القادمة، والتي تتوفر فيها العديد من الخصائص، ومميزات القيادة الآمنة، ملحقات عديدة تتوفر بالسيارة من نوع تويوتا كامري مزودة بالتقنيات اليابانية، والتي تجع القيادة أكثر رفاهية طوال رحلة القيادة للسيارة، ومواصفات السيرة نذكرها من خلال الآتي:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كامري

مواصفات سيارة تويوتا كامري من أبرزها ما يأتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة بالمحرك الذي تصل سعته لحوالي ألفين وخمسمائة سي سي.

متوفر بالسيرة الناقل لحركة من النوع الأوتوماتيك.

متواجد بالسيرة الغطاء العازل للصوت وللحرارة.

السيارة تعد ممتلكة للجنوط الخاص بالعجلات

السيارة تعد ممتلكة للجنوط الخاص بالعجلات من المقاس سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات في السيارة تويوتا كامري

التجهيزات التي تتسم بها السيارة تويوتا كامري من أقواها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متوفرة بها الفرامل المتميزة والتي تعمل بالنظام إي بي إس، كما تتوفر الخاصية للتوزيع الإلكتروني للفرامل، وبخاصية إي بي دي.

متواجد بالسيارة أيضا المقصورة لمتسعة وبمقاعد مميزة ومريحة، مع تواجد أحزمة الأمان، والمقاعد المخصصة للأطفال في السيارة.

المرايا والمقاعد من الممكن أن يتم التحكم فيها بخاصية الضبط الكهربي.

مزايا السيارة:

السيارة مكيفة أوتوماتيكيا.

متواجد بها القفل المركزي.

متواجد بالسيارة الكاميرا الخلفية.

تكلفة الشراء للسيارة

السيارة تتواجد بالسوق المحلي بالمملكة السعودية بالسعر الذي يصل لنحو مائة واثنين ألف ريال سعودي، وهذا السعر للسيارة من الفئة الأولى، ومن الفئة الثانية يصل السعر لمائة وثلاثين ألف ريال سعودي