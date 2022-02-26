نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أقوى موديلات السيارات والتي تعتبر من أكثرها جودة ومطابقة للمعايير العالمية القياسية لتصنيع السيارات، ومن أكثر المواصفات التي تتواجد بالسيارة سرعتها على الطريق وثباتها العالي فضلا عن العديد من المزايا والتجهيزات والمواصفات الأخرى، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات التي تخص السيارة ومواصفاتها، وكل التجهيزات التي تتواجد فيها، كما سنوضح التكلفة السعرية لشرائها في السوق السعودي المحلي وبمختلف فئاتها.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مختلف المواصفات والأسعار للسيارة من موديل كيا سبورتاج تتم متابعتها والتطرق لها من خلال هذه السطور القادمة، والتي تتوفر فيها العديد من المواصفات والخصائص، مع العرض لمختلف مميزات السيارة والتي تتيح وتوفر لكافة المستخدمين كل عوامل القيادة الآمنة، مع تواجد العديد من الملحقات بالسيارة مزودة بالتقنيات الكورية، والتي تجعل القيادة أكثر متعة ورفاهة طوال رحلة القيادة للسيارة، ومواصفات السيارة نتحدث عنها من خلال الآتي:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أبرزها ما يأتي من تلك النقاط القادمة:

السيارة بمحرك الذي تصل سعته لحوالي لثلاثة وثمانين سي سي.

متوفر بالسيارة من نوع كيا سبورتاج الناقل للحركة الأوتوماتيك.

متواجد في هذه السيارة نوع من أنواع الأغطية العازلة للصوت والتي تستطيع عزل الحرارة.

السيارة تعد ممتلكة للجنوط الخاص بالعجلات من المقاس سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات سيارة كيا سبورتاج 2022

التجهيزات التي تتسم بها تلك السيارة الرياضية الأشهر من نوع كيا سبورتاج من أقواها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة من أهم ما يجعلها هي الأفضل أنها متعددة الاستخدام بالنظر لملحقاتها.

متوفر بها المكابح لمنع الانغلاق.

الوسائد الهوائية لمنع الاصطدام.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة مكيفة أوتوماتيكيا.

متواجد القفل المركزي في السيارة.

متواجد في السيارة من موديل كيا سبورتاج الكاميرا الخلفية.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2022 في السعودية

السيارة تتوفر بالسوق السعودي بالسعر ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبالسعر مائة وخمسة ريال للموديل من الفئة الثانية، بينما السعر للسيارة من الموديل لفئته الثالثة حوالي مائة ثلاثة وعشرين ألف ريال سعودي.