نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ب 800 ريال أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات بمواصفات عاليه في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا من عبد اللطيف جميل بدون مقدم لمدة 5 سنوات، أطلقت مجموعة شركات عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية عروض تقسيط لسيارة سوزوكي فيتارا تصل حتى 60 شهر، حيث أن ذلك السيارة اليابانية الحديثة تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ويتوفر بالسيارة الكثير من الفئات بالمملكة العربية السعودية وتتميز بالكثير من المواصفات والمميزات، التي تمكنت عن طريقها أن تتنافس مع أعرق أنواع السيارات بماركات متنوعة، ونحن اليوم سوف نتعرف أكثر عن السيارة وما تحمله من مميزات ومواصفات وأسعار طرحها بالسوق السعودي.
أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا
- يتم تقسيط ثمن سيارة سوزوكي فيتارا على خمس سنوات من خلال شركة عبد اللطيف جميل، والتي تعرف بتقديم أهم العروض التمويلية للسيارة.
- يتم دفع قسط شهري بقيمة 800 ريال سعودي، على أن تكون الدفعة الأولى تبلغ نحو 38 ألف ريال سعودي.
- وقيمة الدفع الأخيرة تبلغ نحو 29 ألف ريال سعودي، على أن تكون نسبة الربح السنوي حوالي 15%.
- والضريبة المضافة للسيارة بقيمة 14 ألف ريال سعود، بحيث يكون سعر السيارة خارج القيمة المضافة يبلغ نحو 135 ألف ريال سعودي.
مواصفات سيارة سوزكي فيتارا
- السيارة تأتي بمحرك قوي ذات سعة تصل 1600 سي سي، ويوجد به ناقل حركة أتوماتيك يعمل نحو 6 سرعات متنوعة.
- ينتج عن المحرك قوة ماتور تصل حتى 120 حصام، ومتوفر بها 16 صبابة.
- أبعاد السيارة تتركز بالطول يصل نحو 4 أمتار وعرض السيار يبلغ 1.82 سم، أما الارتفاع يبلغ نحو 1.71 سم.
- وذات أقصى عزم دوران للسيارة يبلغ 156 نيوتن بكل متر.
- السيارة تعمل بأقصى سرعة قد تصل لها السيارة تبلغ حوالي 180 كيلو متر بكل ساعة.
- وقيمة استهلاك الوقود تبلغ نحو 5.5 لتر بكل 100 كيلو متر.
- أقصى سرعة للسيارة تبدأ من الصفر وتصل حتى 100 كيلو متر بغصون 13 ثانية.
- كما أن طول العجلات الخاص بالسيارة يبلغ نحو 2 متر.
- ومزود بنظام فرامل مانع للانغلاق وبه تقنية الكشف عن النقطة العمياء.
- متوفر بها شاشة لعرض الوسائط بسعة نحو 4.2 بوصة.
- جهاز تنبيه للخروج عن المسار وتقنية الدخول الذكي الخاص بالسيارة دون الحاجة لاستخدام مفتاح.
- يوجد بالسيارة وسائد هوائية تعمل على حماية الركاب عند التصادم أو الرضوض.
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