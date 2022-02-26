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عمر شويل - جدة أرخص عروض التقسيط بدون مقدم..ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة - ثقفني
ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، في الفترة الحالية نجد العديد من أفرد الشعب السعودي يبحثون بدرجة كبيرة عن عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا حيث أنها واحدة من أكثر أنواع السيارات المريحة للغاية وتحمل العديد من المواصفات وتتمتع بمزايا متنوعة وكثيرة، وهذا ما يبحث عنه المواطنين بالسيارات، ولكن لا يتمكنوا من توفير ثمنها، لذا اهتمت شركة عبد اللطيف جميل أن توفر أفضل وأقوى عروض سيارة سوزكي فيتارا بقسط يبدأ من 800 ريال سعودي وأطول فترة سداد.
ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا
- تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أعرق شركات السيارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتحرص دائماً في توفير عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا المتنوعة بقسط شهري يبدأ من 800 ريال.
- ولكن وضعت بعض الشروط للحصول على إمكانية تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا فقد تصل حتى 60 شهر.
- ومع العلم أن عند زيادة فترة السداد تزيد قيمة القسط سيارة سوزوكي فيتارا ، والشركة لا تفرض على العملاء دفع دفعة أولى التي يبلغ قيمتها 38.242 ألف ريال سعودي.
- وأيضاً الدفعة الأخيرة من تقسيط لسيارة سوزوكي فيتارا يبلغ قيمتها نحو 29.010 ألف ريال سعودي، كما أن ثمن السيارة يبلغ 72.077 ريال سعودي.
مواصفات سيارة سوزكي فيتارا
- يبلغ طول السيارة نحو 4 مترات، وعرض السيارة يبلغ حوالي متر ونصف.
- السيارة تأتي بمحرك ذات سعة تصل نحو 1600 سي سي، وينتج عنها قوة تبلغ نحو 120 حصان.
- النوافذ الموجودة بالسيارة مطلية من مادة الكروم، ومتوفر بها زجاج قوي التحمل يمنع الضوضاء.
- السيارة متاحة بعزم دوران قد يبلغ نحو 1659 نيوتن لكل متر.
- يوجد بالسيارة من الداخل نحو أربع مقاعد وبمساحة واسعة للغاية.
- السيارة يوجد بها الكثير من وسائل الأمان والسلامة منها وجود وسائد هوائية تحمي السائق من التصادم.
- تتمتع السيارة باحتوائها وجود نظام الايموبليزر المانع للسرقة.
- يوجد بداخل السيارة تكييف يعمل على توزيع الهواء بكافة أركان السيارة.
- قد تم تصنيع مقاعد السيارة من أفضل أنواع الجلود بجودة عالية، حتى تكون مريحة للغاية عند الجلوس.
- يوجد بالسيارة الكثير من الوسائل الترفيهية منها يو اس بي وأيضا آبل كار، كما أنها تعمل بنظام مانع الفرامل.
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