أرخص عروض التقسيط بدون مقدم..ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل بمواصفات جبارة

ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، في الفترة الحالية نجد العديد من أفرد الشعب السعودي يبحثون بدرجة كبيرة عن عروض تقسيط سيارة سوزكي فيتارا حيث أنها واحدة من أكثر أنواع السيارات المريحة للغاية وتحمل العديد من المواصفات وتتمتع بمزايا متنوعة وكثيرة، وهذا ما يبحث عنه المواطنين بالسيارات، ولكن لا يتمكنوا من توفير ثمنها، لذا اهتمت شركة عبد اللطيف جميل أن توفر أفضل وأقوى عروض سيارة سوزكي فيتارا بقسط يبدأ من 800 ريال سعودي وأطول فترة سداد.

ب800 ريال عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا

تعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أعرق شركات السيارات الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتحرص دائماً في توفير عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا المتنوعة بقسط شهري يبدأ من 800 ريال.

المتنوعة بقسط شهري يبدأ من 800 ريال. ولكن وضعت بعض الشروط للحصول على إمكانية تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا فقد تصل حتى 60 شهر.

ومع العلم أن عند زيادة فترة السداد تزيد قيمة القسط سيارة سوزوكي فيتارا ، والشركة لا تفرض على العملاء دفع دفعة أولى التي يبلغ قيمتها 38.242 ألف ريال سعودي.

، والشركة لا تفرض على العملاء دفع دفعة أولى التي يبلغ قيمتها 38.242 ألف ريال سعودي. وأيضاً الدفعة الأخيرة من تقسيط لسيارة سوزوكي فيتارا يبلغ قيمتها نحو 29.010 ألف ريال سعودي، كما أن ثمن السيارة يبلغ 72.077 ريال سعودي.

مواصفات سيارة سوزكي فيتارا