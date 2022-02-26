سيارات مستعملة للتنازل في السعودية وبالتقسيط بأقل سعر

سيارات مستعملة للتنازل في السعودية بالتقسيط، يلجأ الكثير من الذين يقيمون بالمملكة العربية السعودية إلى البحث عن سيارات حديثة وبأسعار مريحة والسعوديون أنفسهم يبحثون عن تلك السيارات حيث أن تلك السيارات تعتبر بحالة الزيرو لما تمتاز به السيارة بأنها قطعت عدد من الكيلومترات القليلة ولذلك تبدو السيارة بحالة جيدة ونحن فى هذا المقال سوف نستعرض معكم تلك السيارات وأماكن وجودها

سيارات مستعملة للتنازل

سيارة شيفرولية موديل 2018

قطعت هذه السيارة عددا من الكيلو مترات يقدر ب 122 ألف كيلو متر.

كما أنها تحتوى على محرك 4 سلندر مع تحكم أوتواتيكى في السيارة.

السيارة تعتبر بحالة الزيرو حيث أنها من الخارج تبدو وكأنها لم تقطع كيلو متر واحد.

لون السيارة شيفرولية موديل 2018 رصاصي والمقاعد الموجودة بالسيارة مصنوعة من الجلد.

موديل 2018 رصاصي والمقاعد الموجودة بالسيارة مصنوعة من الجلد. كما يمكن التحكم في المقاعد من حيث الحركة للأمام أو الخلف.

والسيارة مزودة بتكييف غاية في الروعة حيث هناك فتحات في المقاعد الخلفية للتكيف.

السيارة موجودة من خلال البنك الأهلي السعودي حيث أن السيارة تتوفر بقسط شهرى 2686 ريال سعودي.

وقد تم سداد دفعة أولى بمبلغ 8500 ريال سعودي وقد تم سداد 39 شهر من إجمالي الأقساط ويتبقى على السيارة 24 قسطا بالإضافة إلى دفعة نهائية بقيمة 56630 ريال سعودي.

سيارات مستعملة بالتقسيط

يوجد الكثير من السيارات المستعملة والتي تتميز بالحالة الجيدة مثل الجديدة تمامًا ولكنها أقل في الأسعار ويعد عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات من التوكيلات والشركات المعتمدة والموثوق بها.

حيث يتم تقديم عروض ممتازة على السيارات بأنواعها كما أن لديه يتوفر سعر الكاش ويتوفر أيضًا سعر التقسيط حيث يمكن تقسيط المبلغ بكل سهولة على اشهر محددة يتم تحديدها من الجهة المختصة لبيع السيارات.

سيارة تويوتا كامري 2017 بالتقسيط