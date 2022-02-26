30 الف ريال سعودي اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية 2022 بمميزات ومواصفات عالية الجودة

اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية تمتلك أضخم أسواق تجارة السيارات بكافة أنواعه المتنوعة حتى أن تتناسب مع كافة الأذواق للعملاء الكرام، فقد نجد فئة كبيرة من العملاء يبحثون عن أفضل الإمكانيات ولا يحملون هم الأسعار، وفئة أخرى تبحث عن أرخص الأسعار المناسبة وتتمتع بالإمكانيات والمواصفات الهامة، ونحن اليوم سوف نتعرف على أرخص أنواع السيارات موديل 2022 بالسعودية.

اخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية

يوجد العديد من السيارات التي تحتل قائمة السيارات الرخيصة وتحمل مواصفات متنوعة ورائعة يبحث عنها فئة كبيرة من المواطنين ومنها:

سيارة شانجان 2022السعودية

من أهم الأسعار التي حققت صيت واسع بالأسواق السعودية فقد يبدأ سعرها من 44 ألف ريال سعودي، كما أنها من بين أنواع السيارات التي لا يضاف لها القيمة المضافة لسعرها الأصلي، تتمتع السيارة بأنها واحدة من أبرز أنواع السيارات الأقل استهلاك للوقود.

سيارة شيفرولية سبارك 2022

تحتوي السيارة في سوق السيارات بأسعار رخصة تبدأ من 36.900 ألف ريال سعودي، يوجد بها محرك قوي يعمل بأربع أسطوانات متنوعة وقد تصل سعته حتى 104 لتر، وتعتبر من بين أنواع السيارات الاقتصادية للغاية باستهلاك الوقود فستهلك نحو 10.6 كيلو متر، يقوم المحرك بالعمل بقوة تصل نحو 67 حصان، وذات عزم دوران بصل حتى 127 نيوتن لكل متر، كما أن السيارة تدعم تقنية الدفع الأمامي.

سيارة ميسو ميراج 2022

تعد ذلك الفئة من بين أنواع السيارات الاقتصادية باستهلاك الوقود.

كما أنها تتسم بأنها من بين السيارات العملية لغاية التي تستطيع من السير بكل سهولة على الطرق الصعبة

وتقوم بقطع مسافة ال67 كيلو في الساعة، ويتم بيع السيارة بالأسواق السعودية بسعر يصل حتى 30 ألف ريال سعودي.

وذلك يعد سعر مناسب جداً لما تتمتع به السيارة من مواصفات ومميزات عالية الجودة.

سيارة نيسان صني 2022 بالسعودية