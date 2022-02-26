نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 بشكلها الجديد في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الأحلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات واسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر من أقوى ما يتم البحث عنه بشكل كبير خلال تلك الآونة حيث يسعى الكثيرون لمعرفة أهم المواصفات والخصائص التي تتعلق بتلك الشاحنة، والتي تمتاز بالعديد من التجهيزات والمميزات، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات التي تتعلق بتلك السيارة، وكل خصائصها التي تمكن من القيادة السريعة والآمنة على مختلف الطرق الوعرة، ومن خلال الآتي توضيح لتكلفة الشراء لتلك السيارة المتميزة، والتي لها ما تمتاز به عن بقية الشاحنات على المستويين المحلي والعالمي.

مواصفات واسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر وأسعارها من بين أبرز الأمور المبحوث عنها، وسنتحدث بالتفصيل عن أهم تلك المواصفات والتي تتمتع بها إف جي كروزر والتي تجعل السيارة تخوض الطرق الوعرة وتخترقها بفضل المكونات والأجزاء الداخلية القوية في السيارة، وفيما يلي مواصفات السيارة.

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر

مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

من بين المواصفات الأهم في سيارة تويوتا اف جي كروزر المحرك بالسعة اثنين ونصف لتر.

السيارة محركها بقوة مائة سبعة وسبعين حصان.

تمتلك السيارة المقصورة الداخلية الواسعة والمريحة.

المقاعد الخاصة بالسيارة متسعة وعددها خمسة.

من الممكن أن يتم ضبط مستوى المقاعد كهربيا.

المرايا من الجوانب من الممكن أن يتم طيها كهربيا.

من الممكن أن يتم ضبط مستوى المقاعد كهربيا. المرايا من الجوانب من الممكن أن يتم طيها كهربيا. التجهيزات في السيارة

السيارة تعد ممتلكة لعدد من التجهيزات الأساسية والتي من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة متواجد بها المكابح والتي تمنع الانغلاق.

السيارة يتوفر بها أيضا المقاعد بأحزمة أمان.

السيارة يتوفر بها أيضا المقاعد بأحزمة أمان. السيارة بها ملحقات للرفاهية ومن أهمها الشاشة من نوع تاتش والراديو.

متوفر بالسيارة أيضا الخدمة الخاصة بالواي فاي.

الوسائد الهوائية تتواجد بالسيارة للحماية من أي تصادم.

سعر سيارة تويوتا اف جي كروزر

السيارة تتوفر بمختلف الأسواق سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي وعلى حسب التجهيزات التي تتوفر بموديل السيارة يكون سعرها، وقد وصل السعر للفئة الأولى حوالي مائة سبعة وأربعين ألف ريال سعودي.