نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 707 ريال أمتلك سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار في السعودية شهرياً بدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة ميتسوبيشي سبيس ستار في السعودية بـ 707 ريال شهريًا ، فقط بـ قسط شهري يمكنك امتلاك سيارة جديدة زيرو بدون دفعة مقدمة على 60 شهر مع معرض العيسائي للسيارات، سيارة Mitsubishi Space Star من السيارات متعددة الأغراض والتي أنتجتها شركة Mitsubishi اليابانية عام 2013 وإلى الآن يتم صنع الكثير من الأجيال والفئات على Space Star وتوزيعها في جميع أنحاء العالم، تقدم شركة العيسائي للسيارات أفضل عروض تقسيط السيارات في السعودية على ميتسوبيشي سبيس ستار ال ال 2022 أحدث سيارة جديدة بقسط شهري بسيط على فترة 5 سنوات، وفي خلال التالي سيتم مناقشة مواصفات Mitsubishi Space Star وتفاصيل عرض شراء سيارة ميتسوبيشي SpaceStar بالتقسيط في السعودية.

مواصفات Mitsubishi Space Star 2022 الجديدة

محرك سبيس ستار 2022

يأتي سعر محرك Space Star بسعة 1.2 لتر، وقوة 78 حصان وتبلغ قوة العزم إلى 106 نيوتن/ متر، مع سعة 35 لتر لخزان الوقود .

تجهيزات الأمان والحماية للراكب في سيارة ميتسوبيشي سبيس ستار

تتمتع السيارة بعدة وسائل لضمان حماية الراكب أثناء القيادة ومنها نظام منع الفرامل من الانغلاق وإنذار لمنع السرقات، بـ الإضافة إلى ميزة التوزيع الإلكتروني للفرامل بفضل نظام الـ EBD ونظام مانع الحركة مع أجهزة استشعار أمامي وخلفي لركن السيارة، ونظام التحكم بالجر.

التجهيزات الداخلية لسبيس ستار 2022

توجد داخل المقصورة عدة مميزات ومنها ميزة الـ سنتر لوك مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة المساحة التخزينية للسيارة من الخلف، و5 مقاعد مصنوعة من القماش الفاخر، المقود يعمل بالكهرباء، بـ الإضافة إلى إمكانية قراءة الأميال المتبقية للوقود من خلال جهاز كمبيوتر.

تفاصيل عرض ميتسوبيشي سبيس ستار في السعودية

العرض من شركة العيسائي للسيارات على ميتسوبيشي سبيس ستار فئة ال ال 2022 الجديدة.

القسط الشهري المطلوب 707 ريال سعودي.

فترة التقسيط: حتى 60 شهر (5 سنوات).

الدفعة الأولي: لا توجد دفعات مقدمة.

سعر ميتسوبيشي سبيس ستار في السعودية كاش بـ 41.400 ريال سعودي شامل الضريبة المُضافة.

إمكانية الاتصال بالمعرض والاستفادة بالعرض من الوكيل من خلال الرقم الموجود أدناه والاستفسار أكثر.

صور سبيس ستار 2022