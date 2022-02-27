الفخامة والقوة.. سيارة لإدا نيفا lada niva 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة لادا نيفا تعج من بين أهم ما يتم البحث عنه من قبل مختلف الأشخاص من الراغبين في الاقتناء لهذا الموديل المتميز من السيارات والذي أصبح منتشر ما بين الأسواق المحلية، والأسواق العالمية، ومن خلال تلك السطور نتحدث بالتفصيل عن أقوى المواصفات، والتجهيزات التي تتسم بها تلك السيارة، والتي تتوفر فيها عدد من الملحقات لقيادة أفضل للسيارة، وفيما يلي توضيح للسعر الخاص بموديل لادا نيفا.

مواصفات وأسعار سيارة لادا نيفا

نتحدث بالتفصيل في تلك الفقرة عن المواصفات والأسعار للسيارة لادا نيفا والتي تعد من بين نسخ السيارات التي تتمتع بالكثير من الخصائص لسهولة القيادة، ومن الممكن أن تخترق تلك السيارة أصعب الطرق من خلال الاستعانة بها وبملحقاتها المتميزة، ومن خلال الآتي مزيدًا عن تلك السيارة الممتازة.

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا

مواصفات سيارة لادا نيفا تعد من أكثر ما تتسم به، وأكثر ما يرغب الكثيرون في معرفته، ومن خلال تلك النقاط نوضحها:

السيارة تمتلك العديد من المواصفات أهمها المحرك بقوة مائة وتسعة عشر حصان.

سعة المحرك ألف وخمسمائة سي سي.

متوفر بالسيارة أيضا القفل المركزي.

العديد من أنماط القيادة المتميزة والأكثر راحة لقائد السيارة.

متواجد المقاعد المريحة.

المقصورة الخاصة بالسيارة متسعة.

أهم التجهيزات للسيارة لادا نيفا

متوفر في تلك السيارة العديد من المواصفات والتجهيزات المتميزة، والتي من أبرزها ما يلي:

السيارة تمتلك أيضا العديد من الوسائل للحماية منها أحزمة الأمان مع توفر عدد اثنين من الإيرباج، والتي تعد واقية من التصادم.

يتواجد بالسيارة أيضا المكابح والتي تمنع الانغلاق، والتي تحد من المخاطر أثناء القيادة للسيارة على أصعب الطرق الوعرة.

متوفر بالسيارة الجنوط من النوع الرياضي بالمقاس خمسة عشر بوصة.

النظام الخاص بالإضاءة على أعلى مستوى من التقنية الليد.

سعر سيارة لادا نيفا بالسوق المحلية

تلك السيارة تتوفر بالسعر الذي يصل لنحو أربعة وثلاثين ألف ريال سعودي بأسواق المملكة ومختلف متاجرها، كما تتوفر أيضا السيارة بالسوق العالمية بالسعر ثمانية آلاف دولار أمريكي.