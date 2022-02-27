الفخامة والعظمة... سيارة هافال جولايون 2022 احدث مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى السعودية

سيارة هافال جولايون 2022 ،أصبح في الوقت الحالي سيارة هافال منافسة بقوة مع الكثير من ماركات السيارات المختلفة من حيث المواصفات وما تتمتع به من مزايا وأيضاً السعر الذي يلبي جميع احتياجات العملاء الكرام، ومن بينها شركة هافال الصينية المنافسة الجديدة عن طريق طرح نسختين من السيارات، هافال التي قد تم طرحها في الأسواق بعام 2021، وتحمل قاعدة بيانات كبيرة، وتعتبر من بين أنواع السيارات بأرخص الأسعار للنسختين.

سيارة هافال جولايون 2022

مواصفات سيارة هافال جولايون 2022

السيارة سيارة هافال 2022 متوفرة بمحرك قوي يبلغ سعته نحو 1.5 لتر، وينتج عنه قوة تصل نحو 150 حصان.

متوفرة بمحرك قوي يبلغ سعته نحو 1.5 لتر، وينتج عنه قوة تصل نحو 150 حصان. كما أن السيارة يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيك يعمل بشكل ثنائي التعشيق.

السيارة تتنافس بقوة مع سيارة شانجان وأيضاً سيارة جيلي، ومزود بالسيارة عزم دوران السيارة 220 نيوتن متر.

وتعمل من خلال تقنية الجر الأمامي للعجلات الخاصة بها.

يوجد بالسيارة نظام التعليق الخلفي التقليدي.

ويوجد بالسيارة الكثير من وسائل الأمان والسلامة من أجل حماية السيارة خلال القيادة منها احتواء السيارة على وسائد هوائية لكافة المقاعد.

يوجد بالسيارة نظام خاص بمراقبة للإطارات، ويوجد بها نقاط لتثبيت المقاعد الخاص بالأطفال.

السيارة كما يوجد بها وسائل الترفيه المختلفة منها احتوائه على شاشة لمس ذات 10.25 بوصة.

يوجد بالسيارة مسند خلفي، ويتم تشغيلها ويتم الدخول الذكي بدون استخدام مفتاح.

يوجد بها لمبات للإضاءة التي تعمل بتقنية الليد.

مميزات سيارة هافال جولايون 2022

الفئة الثانية للسيارة يوجد بها 6 وسائد هوائية، كما أنها مزودة بمكيف هوائي ثنائي.

المقاعد الخاصة بالسيارة مصنعة من الجلد تدعم تقنية البلوتوث ويوجد بها حساسات تعمل الإضاءة خلال هطول الأمطار.

عجلات القيادة مغطاه من أجود أنواع الجلود الفاخرة.

يوجد بالسيارة شاشة متخصصة لعرض البيانات والشاشة تأتي بمقاس يبلغ نحو 7 بوصة.

سعر سيارة هافال جولايون 2022