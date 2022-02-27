ارخص سيارات مستعملة بالتقسيط وضمان 5سنوات ارخص سيارات بالسعودية

يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية سواء عن ارخص سيارات مستعملة بالتقسيط سواء المقيمين أو المواطنين، فالجميع يبحث عن سيارات مضمونة وحديثة وفي ذات الوقت بأسعار بسيطة وفي متناول أيدي الجميع، حيث إن الكثير من هواة شراء السيارات يقوم بالبحث بطرق كثيرة عن أفضل أنواع السيارات وتكون بحالة جيدة حتى لا تزيد عليه الأعباء ونحن من خلال موقعنا المتميز سوف نعرض لكم سيارات مستعملة للبيع أو التنازل بدون مقابل أو من خلال التقسيط فتابعونا.

ارخص سيارات مستعملة بالتقسيط

يوجد الكثير من السيارات المستعملة التابعة للكثير من شركات تمويل السيارات بالمملكة العربية السعودية وبأسعار ممتازة ومن تلك السيارات الآتي:

السيارة هوندا أكورد موديل 2019

تعتبر السيارة من فئة lx سبورت.

حيث تتميز بالشكل الانسيابي الرائع ولونها أبيض.

كما توجد هذه السيارة بالمملكة تحديدا بالرياض.

وتعتبر السيارة بحالة الزيرو حيث قطعت مسافة 59 ألف كم فقط.

يعتبر استهلاك السيارة هوندا أكورد للبنزين رائع تعتبر اقتصادية جدا.

كما أن السيارة هوندا أكورد من السيارات التي بها وحدات تحكم عن بعد حيث يمكن تشغيل السيارة عن بعد.

والسيارة بها تكييف أتوماتيك وتوجد فتحات للتكييف بالمقاعد الخلفية للسيارة.

والسيارة بها ضمان يصل إلى 5 سنوات.

السيارة هوندا أكورد بها ناقل حركة أتوماتيكى ومحرك تيربو سعة 1.5 سى سى.

تم سداد دفعة أولى من الأقساط التي على السيارة بلغت 5750 ريال وقد تم سداد 16 قسطا بلغت قيمتها 23 ألف ريال.

يتبقى على السيارة 44 قسطا حيث أن مجموع الأقساط على 60 شهر أي 5 سنوات.

وقيمة الأقساط المتبقية هي 76167 ألف ريال.

كما يتم إضافة دفعة تمليك السيارة قدرها 40250 ريال وتلك الدفعة يمكن تقسيطها وسدادها بدون فوائد.

تويوتا يارس مستعملة وبالتقسيط

يقوم عبداللطيف جميل بعمل الكثير من العروض الممتازة الخاصة بالسيارات حيث قام بتوفير تويوتا يارس مستعملة بالتقسيط مع ضمان 3 سنوات.