سيارات للبيع في جدة ب 10,000 ريال تعرف على كافة العروض

سيارات للبيع في جدة ب 10,000 ريال، تزايدت نسبة البحث من قبل المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية وتحديدا مدينة جدة، وذلك من أجل الحصول على سيارات للبيع بسعر يصل إلى عشرة آلاف ريال، حيث يرغب الكثير من الأفراد في شراء سيارة يكون سعرها منخفض الثمن، وذلك بسبب الحال والظروف التي يمر بها الزبون أو الشخص الذي يرغب في اقتناء هذه السيارة، حيث توجد العديد من العروض على سيارات للبيع في جدة، ويتراوح سعر السيارة من مبلغ 10 ألف ريال وأكثر، لذلك نجد بان الفئة التي تريد شراء سيارة رخيصة الثمن يبحثون بشكل مستمر ومتواصل من أجل التعرف على آخر عروض السيارات، وسنوفر لكم في السطور التالية أهم العروض.

سيارات للبيع في جدة ب 10,000 ريال

تعتبر شركة هيونداي من الشركات الرائدة في مجال تصنيع السيارات، كما أن هناك طلب كبير في المملكة العربية السعودية على شراء سيارات هيونداي، وتوفر الشركة الكثير من الموديلات كل عام، ويسعى الكثير من الراغبين في شراء سيارات هيونداي إلى معرفة الأسعار الخاصة بالسيارات المستعملة، حيث يتوفر في الأسفل عدد من سيارات شركة هيونداي المستعملة في السعودية، يمكن لكم إلقاء نظره على هذه السيارات والتعرف على امكانية السيارة والتفاصيل الخاصة بها، كما يوفر البائعون ميزة التقسيط المريح، والآن نتعرف على أبرز العروض الخاصة بالسيارات المستعملة في السعودية.

سيارة هيونداي اكسنت 2017 أبيض ناقل اوتماتيك 27,000 كم محافظة الدمام، مقدم 5,000 ر.س، تقسيط 5,000 ر.س، السعر 18,000 ر.س.

هيونداي إلنترا 2016 بني – جدة، مقدم 5,000 ر.س، تقسيط 1,000 ر.س، 25,000 ر.س

هيونداي أزيرا 2016 فضي ناقل اوتماتيك، 3.0 GLS NAVIGATION 100,000، القصيم، بسعر 20,000 ر.س.

هيونداي إلنترا 2017 أبيض 145,000 كم الجوف، مقدم 5,000 ر.س، تقسيط 1,000 ر.س، 28,000 ر.س.

هيونداي أزيرا 2017 بني جميع الكماليات / اتوماتيك ال 3.0 37,000 كم القصيم، مقدم 2,000 ر.س، تقسيط 1,000 ر.س، السعر 25,000 ر.س.

سيارات تويوتا مستعملة في السعودية

نستعرض لكم أهم أسعار سيارات تويوتا المستعملة في السعودية، حيث يرغب العديد من المواطنين والزبائن في معرفة أسعار سيارات تويوتا المستعملة، وتتميز السيارات المستخدمة بأنها أرخص بكثير من أسعار السيارات الجديدة، لذلك يود الكثيرون في الحصول على سيارة مستعملة بسعر مناسب لهم.