سيارات ومحركات

الفخامة والتكنولوجيا … سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والتكنولوجيا … سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفخامة والتكنولوجيا ... سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول - ثقفني

 سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة،  تستعد الشركة الكورية كيا لطرح الإصدار الجديد لسيارة كيا سبورتاج 2023، بعد أن تم تصميمها كلياً مما يوفر لمحبين الدفع الرباعي الكثير من الخيارات الجديدة  والتقنيات الحديثة المزودة بها هذه السيارة من الداخل والخارج، ومن المتوقع أن يحمل هذا الإصدار تقنيات وتطويرات لا يسبق لها عند المنافسين أو بالإصدارات السابقة.

سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة

الفخامة والتكنولوجيا ... سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

  • أطلقت شركة كيا سبورتاج عن السيارة الجديدة عن طريق بعض الصور ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة خلال شهر يوليو القادم.
  • ومن بين المواصفات التي تتمتع بها السيارة:
  • تأتي الفئة الأولى للسيارة بالكثير من المواصفات القياسية ووسائل السلامة والأمان المتميزة ومن أهمها وجود وسائد هوائية ووجود فرامل مانعة للانغلاق.
  • السيارة تدعم التوزيع الإلكتروني للفرامل ويوجد بها حساسات متخصص بركن السيارة بالخلف وتقنية تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال بالمقاعد الخلفية بالسيارة.
  • قد تم تزويد السيارة بمجموعة متنوعة من الكماليات والتجهيزات المتميزة منها وجود مصابيح أمامية بتقنية الهولوجين ثنائي الإضاءة.
  • متوفر بها حساسات ومصابيح للإضاءة والضباب، كما أنها تحتوي على تكييف هواء نقي.
  • يوجد مخارج بالمقاعد الخلفية، وأيضاً مرايا كهربائية جابية، وأيضاً زجاج كهربائي بالأمام والخلف، وجميع الزجاج مفيم بالأبواب الخلفية.
  • يوجد بالسيارة عوارض تحميل موجودة بسقف السيارة، كما أن يوجد بها جنوط رياضية بسعة 16 بوصة.
  • السيارة مزودة بجميع الكماليات التي تتحكم عن بعد بالسيارة من خلال فتح وغلق الأبواب.

الفخامة والتكنولوجيا ... سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

  • تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 2.5 لتر، وذلك المحرك الموجود بسيارة هيونداي توسان لعام 2022
  • والسيارة متوفرة بمحرك يبلغ نحو 187 حصان، وبها عزم دوران يبلغ حوالي 241، وبها ناقل حركة أوتوماتيك يعمل بنحو 8 سرعات متنوعة.
  • وتقبل نظام الدفع الأمامي القياسي مع توفير نظام الدفع الرباعي الاختياري.
الفخامة والتكنولوجيا ... سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول
الفخامة والتكنولوجيا … سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

 

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023

  • حتى الآن لم يتم الكشف عن سعر سيارة كيا الجديدة، ولكن يوجد بعض التقديرات التي يتوقعها خبراء السيارات، بأن سعر سيارة lxlx  نحو 26 ألف دولار.
  • ويصل سعر الفئة الأولى لها في الأسواق المصرية نحو 399.9 ألف جنيه مصري.
%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%AB%D9

الوسوم

error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا