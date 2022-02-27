الفخامة والتكنولوجيا ... سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة بأحداث واروع مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها الخيالية فى بعض الدول

سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة، تستعد الشركة الكورية كيا لطرح الإصدار الجديد لسيارة كيا سبورتاج 2023، بعد أن تم تصميمها كلياً مما يوفر لمحبين الدفع الرباعي الكثير من الخيارات الجديدة والتقنيات الحديثة المزودة بها هذه السيارة من الداخل والخارج، ومن المتوقع أن يحمل هذا الإصدار تقنيات وتطويرات لا يسبق لها عند المنافسين أو بالإصدارات السابقة.

سيارة كيا سبورتاج 2023 المميزة

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

أطلقت شركة كيا سبورتاج عن السيارة الجديدة عن طريق بعض الصور ومن المقرر أن يتم الكشف عن السيارة خلال شهر يوليو القادم.

ومن بين المواصفات التي تتمتع بها السيارة:

تأتي الفئة الأولى للسيارة بالكثير من المواصفات القياسية ووسائل السلامة والأمان المتميزة ومن أهمها وجود وسائد هوائية ووجود فرامل مانعة للانغلاق.

السيارة تدعم التوزيع الإلكتروني للفرامل ويوجد بها حساسات متخصص بركن السيارة بالخلف وتقنية تثبيت المقاعد الخاصة بالأطفال بالمقاعد الخلفية بالسيارة.

قد تم تزويد السيارة بمجموعة متنوعة من الكماليات والتجهيزات المتميزة منها وجود مصابيح أمامية بتقنية الهولوجين ثنائي الإضاءة.

متوفر بها حساسات ومصابيح للإضاءة والضباب، كما أنها تحتوي على تكييف هواء نقي.

يوجد مخارج بالمقاعد الخلفية، وأيضاً مرايا كهربائية جابية، وأيضاً زجاج كهربائي بالأمام والخلف، وجميع الزجاج مفيم بالأبواب الخلفية.

يوجد بالسيارة عوارض تحميل موجودة بسقف السيارة، كما أن يوجد بها جنوط رياضية بسعة 16 بوصة.

السيارة مزودة بجميع الكماليات التي تتحكم عن بعد بالسيارة من خلال فتح وغلق الأبواب.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 2.5 لتر، وذلك المحرك الموجود بسيارة هيونداي توسان لعام 2022

والسيارة متوفرة بمحرك يبلغ نحو 187 حصان، وبها عزم دوران يبلغ حوالي 241، وبها ناقل حركة أوتوماتيك يعمل بنحو 8 سرعات متنوعة.

وتقبل نظام الدفع الأمامي القياسي مع توفير نظام الدفع الرباعي الاختياري.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2023