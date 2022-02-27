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عمر شويل - جدة بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات عاليه - ثقفني
عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات عاليه، في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أبرز عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة تصل نحو 5 سنوات، كما أنهم يرغبون في التعرف على ما تحمله السيارة من مواصفات ومميزات وتقنيات تجعلها دائماً الاختيار الأمثل لكل من يرغب في الحصول على سيارة جديدة، كما أن السيارة حصلت على إقبال كبير منذ أن تم الإعلان عنها لما تتمتع به من تصميم مميز وتقنيات متنوعة وسوف نتعرف على أهم التفاصيل التي تتعلق بها بالسطور القادمة.
عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022
- تتمكن الآن من الاستفادة بعروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة قد تصل نحو 60 شهر وتعادل نحو 5 سنوات وتختلف على حسب القسط الشهري باختلاف الموديل ومميزاتها ومن أهم عروض السيارة:
- يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج لفئة LX 1.6 موديل 2022 يبلغ سعرها حتى 97.406 ريال سعودي.
- بينما سيارة كيا سبورتاج لفئة LX2.4 2022 متوفرة بسعر نحو 1.3.958 ريال سعودي.
- أما بالنسبة لسيارة كيا سبورتاج ذات فئة EX 1.6 2022 متوفرة بسعر 108.903 ريال سعودي.
- وأما سيارة كيا سبورتاج فئة sx turbo سعرها يبلغ حتى 132.363 ريال سعودي.
مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022
- جاءت السيارة بتصميم احترافي يحتوي على مكونات وتقنيات حديثة، بإمكانك التحكم والتعامل معها بطريقة أتوماتيك.
- قد تم طلاء السيارة من الخارج بمادة الكروم عالي الجودة الذي يمنحها لمعان قوي وبشكل مميز جذاب.
- أبواب السيارة يوجد بها مساند خاصة في المقاعد الأمامية والخلفية، وبإمكانك أيضاً التحكم في وضعية المقعد بكل بساطة.
- سيارة كيا سبورتاج 2022 تأتي بتصميم مناسب للعائلات بدرجة كبيرة لأن المقاعد من الداخل ذات اتساع كبير وجميعها مصنعة من الجلد وخامات ممتازة.
- السيارة يوجد بها الكثير من أنظمة الأمان الجديدة والمتطورة منها وجود وسائد هوائية والكثير من التقنيات الأخرى.
- سيارة كيا سبورتاج 2022 يوجد بها الكثير من وسائل الترفيه، الحديثة منها وجود شاشة تعمل بنظام اللمس وتتصل بالكثير من الأجهزة.
- تحتوي السيارة على مكبرات صوت متنوعة موضحة للصوت بكل مكان داخل السيارة.
- بإمكانك التحكم بالصوت عن طريق عجلة القيادة، يستطيع الركاب القيام بشحن الهاتف المحمول من خلال الشاحن اللاسلكي.
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