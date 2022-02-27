بدون مقدم أرخص عروض التقسيط...عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات عاليه

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات عاليه، في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أبرز عروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج لمدة تصل نحو 5 سنوات، كما أنهم يرغبون في التعرف على ما تحمله السيارة من مواصفات ومميزات وتقنيات تجعلها دائماً الاختيار الأمثل لكل من يرغب في الحصول على سيارة جديدة، كما أن السيارة حصلت على إقبال كبير منذ أن تم الإعلان عنها لما تتمتع به من تصميم مميز وتقنيات متنوعة وسوف نتعرف على أهم التفاصيل التي تتعلق بها بالسطور القادمة.

عرض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022

تتمكن الآن من الاستفادة بعروض تقسيط سيارة كيا سبورتاج 2022 لمدة قد تصل نحو 60 شهر وتعادل نحو 5 سنوات وتختلف على حسب القسط الشهري باختلاف الموديل ومميزاتها ومن أهم عروض السيارة:

لمدة قد تصل نحو 60 شهر وتعادل نحو 5 سنوات وتختلف على حسب القسط الشهري باختلاف الموديل ومميزاتها ومن أهم عروض السيارة: يبلغ سعر سيارة كيا سبورتاج لفئة LX 1.6 موديل 2022 يبلغ سعرها حتى 97.406 ريال سعودي.

بينما سيارة كيا سبورتاج لفئة LX2.4 2022 متوفرة بسعر نحو 1.3.958 ريال سعودي.

متوفرة بسعر نحو 1.3.958 ريال سعودي. أما بالنسبة لسيارة كيا سبورتاج ذات فئة EX 1.6 2022 متوفرة بسعر 108.903 ريال سعودي.

وأما سيارة كيا سبورتاج فئة sx turbo سعرها يبلغ حتى 132.363 ريال سعودي.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022