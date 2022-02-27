بدون مقدم وعلى 60 شهر... اقوي و أرخص عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021 من عبد اللطيف جميل واهم مميزات ومواصفات السيارة

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021 ،تعد سيارة سوزوكي فيتارا من السيارات ذات السعر المتوسط، وتتميز السيارة بمواصفات رائعة مقارنة بسعرها، تم طرحها في عام 2021 بأكثر من فئة لتناسب جميع الرغبات، كما تتيح شركة سوزوكي عدة ألوان منها، محرك السيارة قوي وتقييمها جيد لدي الوكلاء، لذلك وفرت شركة عبد اللطيف جميل السيارة للعملاء لشرائها نقدا أو الحصول عليها عن طريق عرض تقسيط مريح علي 60 شهرا، إليكم عرض التقسيط وأهم التفاصيل عن السيارة.

عروض تقسيط سيارة سوزوكي فيتارا 2021

يمكن شراء سيارة سوزوكي فيتارا 2021 من شركة عبد اللطيف جميل بسعر يبدأ من 72.077 ريال سعودي.

بسعر يبدأ من 72.077 ريال سعودي. ويمكن لمن يفضلون التقسيط عن الدفع النقدي الحصول علي عرض تقسيط رائع توفره الشركة أيضا.

يدفع فيه العميل قسط شهري بقيمة 800 ريال سعودي، بحيث تكون مدة دفع الأقساط 5 سنوات.

لا يدفع العميل عند التقسيط أي مقدم، وقيمة الدفعة الأولى تصل إلى 38.242 ريال سعودي.

أما الدفعة الأخيرة عند التملك تبلغ قيمتها 29.010 ريال سعودي.

عند مد العميل لفترة التقسيط عن 5 سنوات يدفع ضريبة إضافية.

مميزات سوزوكي فيتارا 2021

سيارة سوزوكي فيتارا موديل عام 2021 متاحة في السوق السعودي بثلاثة ألوان هي الأحمر والأزرق والأبيض.

نظام الدفع في سوزوكي فيتارا هو الدفع الأمامي للعجلات.

تحتوي السيارة علي نظام الايموبليزر الذي يحمي السيارة عند التعرض لسرقة.

تشمل فرامل مانعة للانزلاق.

تحتوي علي مرايا جانبية تعمل كهربيا.

المقصورة الداخلية لسوزوكي فيتارا فسيحة تتحمل 4 أو 6 ركاب.

كما يوجد بها وسائل أمان مثل احتوائها علي 6 وسادات هوائية.

تحتوي علي مكيف للهواء.

مواصفات سوزوكي فيتارا 2021