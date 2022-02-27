يقدم لكم ثقفني، قائمة جديدة بعروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2022 في السعودية، يبحث الكثير من العملاء والزبائن بشكل مستمر عن عروض السيارات الجديدة، حيث يرغب العديد من المواطنين المقيمين في السعودية بالحصول على عروض مميزة تضمن لهم شراء السيارة بأقل سعر، ويتواجد في المملكة العربية السعودية الكثير من معارض وشركات السيارات المتخصصة في شراء وبيع السيارات، حيث توفر سيارات حسب أذواق واحتياجات جميع فئات المجتمع، كما أن آلية تقسيط السيارة تكون بشكل مريح، وبالتالي يكون العميل راضيا على شروط النقسيط، وفي السطور التالية نستعرض كم عروض سيارات التقسيط بسعر كاش 2022.

سيارات تقسيط بسعر كاش 2022

نتابع معكم عروض تقسيط السيارات الجديدة للأفراد في السعودية، حيث تتميز هذه العروض بأنها بأنظمة سداد مرنة تناسب جميع احتياجات العملاء وبأقل سعر مقدم كما أن هناك العديد من معارض السيارات توفر لك شراء سيارة بدون دفعة أولى وذلك وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها عند شراء السيارة، كما أن شركات السيارات تعمل من خلال اطلاق المزيد من العروض على كسب ونيل شهرة واسعة داخلة المملكة إضافة إلى استقطاب وجذب الكثير من العملاء، وبالتالي تحقيق النجاح وعائد مادي في وقت قصير، أيضا هناك معارض سيارات تمنحك فرصة شراء سيارة جديدة بالتقسيط بدون أي رسوم أو فوائد إضافية عند شراء السيارة.

عروض سيارات كيا 2022 بالتقسيط بسعر الكاش

نستعرض لكم كافة عروض سيارات كيا لعام 2022 بالتقسيط، حيث تتوفر الكثيرمن العروض المميزة التي توفر لك امكانية الحصول وشراء سيارة تقسيط بسعر الكاش، وتعد شركة كيا من الشركات الرائدة والمتخصصة في صناعة السيارات، كما تتوفر الشركات المعتمدة والوكلاء في السعودية التابعين للشركة، ويتوفر عدد من الموديلات والطرازات الخاصة بسيارات كيا، نتعرف عليها بالأسفل، ويمكن لك السيارة التي تتوفر بحسب امكانياتك المالية والميزانية المقررة والمخصصة لشراء سيارة جديدة.

سيارة ريو هاتشباك، وتبلغ قيمة القسط 1019 ريال سعودي ويصل سعر السيارة إلى 54،933 ريال. عرض كيا سلطوس بدفعة شهرية نحو 1،463 ريال ، ويبلغ سعر السيارة 78،948 ريال. سيارة كيا تيلوريدا ، بقسط شهري نحو 2،772 ريال ، ويصل سعر السيارة إلى 146،798 ريال. كيا K-Vive بدفعة شهرية نحو 1،676 ريال ، والسعر الكلي نحو 90،338 ريال.

عروض تقسيط السيارات بسعر كاش تويوتا 2022