نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للبيع بأسعار رخيصة، تتوفر بمدينة الشرقية سيارة تويوتا كامري 2016 بنزين، محرك اقتصادي 4 سلندر 2500 سي سي قوة 178 حصان قير أوتوماتيك والممشى 195 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، حاجب شمس خلفي، تحكم كهربائي بالمقاعد وجنوط مقاس 16 انش، لايوجد ملاحظات على السيارة القير، ماكينة، الشاص والايرباقات على الشرط وعلى الفحص وقد وصل أعلى سوم إلى 38 ألف ريال.

عروض سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

تتوفر بمدينة الرياض سيارة هيونداي النترا 2016 بنزين، محرك 4 اسطوانات بحجم 2000 سي سي وقوة 156 حصان، القيربوكس اوتوماتيك والممشى حقيقي لم يتخطى 157 ألف كيلو متر، تتميز بحساسات خلفية، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية و مكيف أوتوماتيك، مشغل سي دي و4 مكبرات الصوت، مقاعد مخمل و جنوط مقاس 17 إنش، السياره قير، ماكينه وشاص على الشرط، استماره جديده فحص جديد، صدام امامي وكبوت وتغيير الشمعه بسبب دقه خفيفه و باقي البودي على الشرط، السيارة بحالة ممتازة وقد وصل أعلى سوم إلى 31 ألف ريال.

تتوفر بمدينة الرياض سيارة تويوتا يارس 2016 بنزين استعمال خفيف، محرك اقتصادي 4 اسطوانات بحجم 1300 سي سي وقوة 87 حصان، الجيربوكس اوتوماتيكي والممشى 75 ألف كيلو متر فقط. المواصفات : جنوط مقاس 14 انش، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي ومدخل AUX، مزايا الأمان نظام حماية من السرقة مع إمكانية التحكم كهربائي بالمقاعد، السيارة بها صدمة من الامام والوجهية تم تغييرها تجاري خارج الوكالة، الصدام والشبك والشمعات فقط الصدمة لم تصل إلى الرديتر ما تعدت الوجهية، الارباقات سليمة و باقي السيارة وكالة، السيارة استخدام وكاله اول مستخدم وقد وصل أعلى سوم إلى 31 ألف ريال.

بيع وشراء سيارات مستعملة بالسعودية

تتوفر للبيع بالمدينة المنورة سيارة تويوتا كورولا مستعمل 2015 فل كامل بنزين، محرك 4 اسطوانات بحجم 2000 سي سي وجيربوكس أوتوماتيك والممشى 304 ألف كيلو متر. السيارة بحالة ممتازة صيانتها و فحصها تم لدى معرض عبداللطيف جميل، وقد وصل أعلى سوم إلى 35 ألف و 500 ريال. تتميز بحساسات خلفية، تتميز بشاشة وسطية تدعم نظام آبل كاربلاي و أندرويد أوتو، إمكانية التشغيل بصمة، كاميرا خلفية يمكنك رؤيتها من خلال الشاشة، إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الذكي، مقاعد جلد جديدة، انوار ليد عالي ومنخفض، اشارة ليد على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك و انوار سقف ليد، إمكانية التحكم من خلال المقود في البلوتوث، الأوامر الصوتية و مثبت السرعة.

تتوفر بمدينة الشرقية سيارة هيونداي اكسنت مستعمل 2015 بنزين، محرك اقتصادي 4 اسطوانات بحجم 1600 سي سي يولد قوة 124 حصان، القير أوتوماتيك والممشى لم يتجاوز 129 ألف كيلو متر. السيارة من المالك الثاني و البدي يوجد به رش بالشنطه ورفرف خلفي يمين فقط، الارباق سليم و المحركات شرط والسعر المطلوب 25 ألف ريال. تتميز بحساسات خلفية، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX وبلوتوث، إمكانية التحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية، البلوتوث ومثبت السرعة وتحكم كهربائي بالمقاعد.