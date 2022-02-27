بالصور أهم مميزات ومواصفات كيا سبورتاج 2022 الشكل الجديد

كيا سبورتاج 2022 هي أحدث سيارات كيا في فئة سيارات الsuv كروس أوفر وتأتي السيارة في بعض البلدان بدفع رباعي وتأتي فئة أخري بالدفع الثنائي وتم أنتاج سيارات كيا سبورتاج للمرة الأولي في عام 1993 في كوريا الجنوبية وتتمتع عملاق السيارات الكورية بالعديد من المميزات من حيث الجودة ووسائل الأمان والأسعار المعتدلة مما جعل لها شعبية كبيرة خاصة في دولنا العربية وأستطاعت الشركة إلي الان من تصنيع أكثر من 50 مليون سيارة منذ أطلاق الشركة للمرة الأولي من 60 عاما ونتعرف ألان علي أهم مميزات السياراة في أصدارها الجديد وأهم التجهيزات بها كما نستعرض أسعار السيارة في السوق السعودية بعد الأعلان عنها رسميا.

سيارة كيا سبورتاج عام 2022

حيث أن كيا الشركة الكورية وفرت الكثير أكثر من أصدار للسيارة بمواصفات مختلفة وهم:

سيارة كيا سبورتاج LX 2022.

kia sportage 2022 NightFall.

سيارة kia sportage 2022 EX.

سيارة كيا سبورتاج SX Turbo 2022.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

سيارة كيا سبورتاج طولها حوالي 183.5 بوصة، ولكن عرضها يكون تقريبا 73.4 بوصة وارتفاعها 65 بوصة، طول قاعدة العجلات حوالي 108.4 بوصة.

يحتوي محرك سيارة كيا سبورتاج على أربع بدائل متنوعة تستطيع اختيار ما يناسبك منها.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

يوجد بالسيارة مساحة عالية بداخلها، تحتوي ايضا على نظم بيانات حديثة.

واجهة السيارة تشبه إلى حد كبير واجهة كيا K5.

توفر لك سيارة kia sportage 2022 الكثير من أساليب القيادة التي تختلف عن بعضها البعض على سبيل المثال Comfort، Smart، Sport ، Eco.

كما تحتوي على العديد من اللوحات الرقمية التي يكون بمقاس 12 بوصة.

يوجد بالسيارة تقنية ملاحة سريعة التطور.

كذلك تحتوي السيارة على العديد من الوسائد الهوائية التي توجد في الأمام بهدف حماية السائق.

تحتوي على نظام لحماية توازن السيارة إلكترونياً.

كذلك يوجد بها حساسات تساعد بشكل كبير في الجزء الخلفي من السيارة.

سعر سيارة kia sportage 2022 في السعودية

فيها يلي سعر سيارة kia sportage 2022 في السعودية: