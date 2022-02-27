نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفخم سيارة يابانية.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بالاسواق بمواصفات جبارة وأسعار تنافسية في المقال التالي
سيارة تويوتا بيلتا الجديد تم الإعلان عن إطلاقها والإعلان عن جميع التفاصيل الخاصة بها، فهي من أقوى السيارات المتوفرة حاليا في الأسواق وتتميز بالمواصفات المختلفة والخصائص المميزة التي تجعلك تستمتع بقيادة السيارة، بالإضافة إلى أنها سيارة تتمتع بشتى وسائل الأمان التي يحتاجها محبي القيادة السريعة على الطرقات الوعرة، وتتميز بمجموعة مختلفة من الأجزاء الميكانيكية المختلفة وهذا بالإضافة إلى تكلفة الشراء المناسبة للإمكانيات المتوفرة في السيارة من الداخل.
أفخم سيارة يابانية.. تويوتا بيلتا 2022 الجديدة كليا بالاسواق بمواصفات جبارة
تتمتع السيارة بمجموعة مختلفة من المواصفات والإمكانيات المميزة التي يحتاجها محبي القيادة، حيث توفر لك إمكانيات تجعلك تقبل على شرائها لما توفره لك من مميزات مختلفة وإمكانيات لا مثيل لها، وهذه المواصفات تتمثل في التالي:
- تضم السيارة محرك قوي يبلغ سعته 250 حصان.
- بالإضافة إلى سعر المحرك القوية التي تصل إلى 3500 cc
- السيارة تتوفر بعزم دوران قوته 265 نيوتن.
- مزودة بإضاءة ليد قوية من جميع النواحي.
- كما أنها تحتوي على عواكس ضوئية.
- مزودة بنظام مطور خاص بالركن.
- تحتوي على جنوط رياضية وعجلات تبلغ مساحتها 17 بوصة.
- بالإضافة إلى أنها مزودة براديو مدمج من السيارة من الداخل.
- تحتوي على شاشة تعمل بتقنية اللمس.
- السيارة تحتوي على حساسات خاصة بعملية الركن.
- السيارة من الداخل مكيفة بتكييف قوي.
- بالإضافة إلى أنها تعمل بناقل أتوماتيكي.
الأبعاد الخارجية سيارة تويوتا بيلتا
- تتمتع السيارة من الخارج بأبعاد مناسبة ومميزة للغاية حيث أنها تبدأ من وضع الثيات وحتى 100 كم في الساعة الواحدة في أقل من 12 ثانية.
- بالإضافة إلى أن طولها 4490 مم، والعرض الخاص بالسيارة 1730 مم والارتفاع يصل إلى 1475مم وسعة الشنطة الخلفية تبلغ 478مم.
- كما أنها متوفرة بعزم أقصى للدوران يصل إلى 138 نيوتن، وتحتوي على ناقل حركة رباعي السرعات.
- السيارة مزودة بمرايا جانبية تعمل بالكهرباء، وبها مكيف هواء يدوي وعجلة القيادة مصنوعة بمادة الجلد.
- ومزودة بزجاج كهربائي وتتمكن من التحكم في مستوى المقاعد الأمامية بطريقة يدوية.
- بالإضافة إلى القفل المركزي للسيارة بأكملها والجنوط الرياضية الأنيقة
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ