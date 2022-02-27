سيارة سوزوكي سويفت 2022 أرخص سيارة هاتش باك بمواصفات جبارة متاحه في الاسواق

سيارة سوزوكي سويفت 2022 واحدة من أصغر السيارات التي تتواجد في معارض السيارات المختلفة سواء في المملكة العربية السعودية أو مصر، وقد تتواجد بفئتين في الأسواق وتتميز بمجموعة مختلفة من المواصفات الفنية المميزة للغاية وغيرها من وسائل الحماية والأمان الكاملة، كما أنها مزودة بباقة من مواصفات الراحة والرفاهية والتحكم الكامل بالأداء الخاص بالسيارة، كما أنها تتوفر بسعر مناسب ومنخفض للغاية مقارنة بغيرها من السيارات الحديثة المتوفرة في الأسواق.

سيارة سوزوكي سويفت 2022 أرخص سيارة هاتش باك بمواصفات جبارة

تتمتع السيارة بباقة مختلفة من المواصفات التي تجعلها سيارة أنيقة ومميزة للغاية عن غيرها، وهذه المواصفات تتمثل في:

أولا هي سيارة إقتصادية ومميزة للغاية بالإضافة إلى أنها من فئة الهاتش باك.

وتتميز بالشكل الأنيق والمناسب للكثير من محبي القيادة.

بالإضافة إلى أنها مزودة بمحرك قوي تصل سعته إلى 1200 سي سي.

وهي سيارة من نوع الدفع الرباعي للإسطوانات والتي تتوفر بقوة 84 حصان.

كما أنها متوفرة بعزم دوران 113 نيوتن/ متر

مزودة بمحرك قوي يعمل بشكل أتوماتيكي ومتوفرة بخمس سرعات.

طول السيارة من الخارج 3840 مم، وعرض السيارة 1735 مم وارتفاع السيارة يصل إلى 1459مم.

بينما السيارة مزودة بحقيبة متوفرة بسعة 265 لتر.

السيارة مزودة بمجموعة من الوسائط الهوائية التي تتوفر في المقاعد الأمامية.

بالإضافة إلى أنها متوفرة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق.

وتحتوي على أنظمة أخرى للفرامل المساعدة ba ويتم توزيع الفرامل بشكل إلكتروني.

مميزات سيارة سوزوكي سويفت 2022

أيضا السيارة مزودة بكماليات مختلفة منها عجلة القيادة المميزة والزجاج الكهربائي والمرايا الموجودة في جوانب السيارة.

بالإضافة إلى راديو ومدخل يو اس بي وبلوتوث وأربع من مكبرات الصوت الموجودة في أنحاء السيارة من الداخل لصوت قوي.

بينما مزودة أيضا بمجموعة من المصابيح الموجودة في الأمام وحساسات متوفرة لركن السيارة.

بينما مزودة بمجموعة من العجلات والجنوط الرياضية المتوفرة بمقاس 15 بوصة.

وتحتوي على شاشة عرض للوسائط المتعددة.

سعر سيارة سوزوكي سويفت 2022