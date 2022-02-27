تاخد العين .. تويوتا فورتشنر 2022 الجديدة في الاسواق سيارة العصر بالمواصفات والاسعار

تم الإعلان منذ فترة عن تويوتا فورتشنر 2022 السيارة اليابانية الفاخرة التي تتوفر في الأسواق بنسختين للمحرك، وتم الإعلان عن جميع المواصفات الخاصة بالسيارة قبل أن طرحها في الأسواق، ونتيجة هذه المواصفات يقبل الكثير من محبي القيادة والاستمتاع بها على شراء هذه السيارة المميزة للغاية، من حيث مواصفات المحرك والتجهيزات المصنوع منها السيارة والتقنيات الداخلية الموجودة فيها.

النسخة الأولى من سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتمتع النسخة الأولى من السيارة بمجموعة مختلفة من المواصفات التي تميزها عن غيرها من السيارات السابقة وهي:

السيارة مزودة بمحرك قوي يتكون من أربع أسطوانات مختلفة خاصة بحرق الوقود.

بالإضافة إلى أنها مودة بسعة لترية متوسطة مناسبة لحجم السيارة.

كما أنها تحتوي على محرك سعته تصل إلى 27500 سي سي وبالتالي فهي تولد أكثر من 163 حصان في القوة.

بالإضافة لناقل الحركة المميز وعزم الدوران المناسب وهو 376 نيوتن/ متر.

ويحتوي محرك السيارة على ناقل حركة مزود ب6 سرعات مختلفة يعمل بشكل أتوماتيكي.

وتتميز السيارة بالدفع الخلفي وليس الدفع الرباعي كما هو المعتاد.

النسخة الثانية من سيارة تويوتا فورتشنر 2022

النسخة الثانية من السيارة مزودة بمجموعة من التقنيات المميزة التي تتمثل في المحرك المكون من 6 أسطوانات مختصة في حرق الوقود.

بالإضافة إلى قوة التوليد التي تصل إلى 234 حصان ومزودة بقوة حصان توليد تصل إلى 234 حصان.

وهذه النسخة تعمل بناقل أتوماتيكي وتتكون من ست سرعات مختلفة.

تتميز بأنها تعمل بنظام الجفع الرباعي الفعال في جعلها تسير على جميع الطرق الصعبة والوعرة.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر 2022

تتمتع السيارة ببعض المواصفات المميزة التي تجعلها الأفضل في حالة مقارنتها بأي موديل آخر من السيارات، وهذه المواصفات تتمثل في التالي: