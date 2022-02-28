نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفخامة والقوة اليابانية.. سيارة تويوتا بيلتا 2022 وابرز مواصفاتها وأسعارها الجبارة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة تويوتا بيلتا نتعرف عليها من خلال هذا التقرير حيث تعتبر تلك السيارة ممتلكة للعديد من التجهيزات، مع التصميم الفخم الراقي، وفيما يأتي من فقرات نتحدث بالتفصيل عن أفضل السمات التي تخص تلك السيارة، مع بيان أهم تجهيزات السيارة والتي يتساءل عنها مختلف الأشخاص من محبي السيارات الفخمة ذات التصميم الفريد الراقي، وإليكم عبر ما يلي أهم المعلومات عن أقوى التجهيزات والسمات والمواصفات التي تخص السيارة، وتكلفة شرائها بالسوق المحلية

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا

نتحدث في تلك الفقرة عن المواصفات والأسعار الخاصة بالشاحنة القوية تويوتا بيلتا ذات الخصائص والتقنيات الفريدة، حيث تتمتع تلك السيارة بالعديد من المواصفات أهمها قوة بنيتها من الخارج بما يجعلها تتحمل الطرق الوعرة، وتعد سيارة تويوتا بيلتا من أبرز السيارات التي تتوفر فيها المواصفات القوية التالية:

مواصفات ومميزات سيارة تويوتا بيلتا

مواصفات سيارة تويوتا بيلتا من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بمحرك ألفين وخمسمائة سي سي.

القوة الخاصة بالسيارة مائتين خمسة وأربعين حصان.

متوفر بها الجنوط القوي الرياضي بالمقاس سبعة عشر إنش.

تعد السيارة بمقصورة واسعة وبأفضل خصائص للتيسير من قيادة السيارة.

أهم التجهيزات في سيارة تويوتا بيلتا

من بين أهم التجهيزات في سيارة تويوتا بيلتا ما نقوم بعرضه فيما يأتي:

تتوفر المكابح التي تعد مانعة للانغلاق وهذا ما يعطي المزيد من خصائص الأمان للسيارة.

تمتلك السيارة أيضا الإير باج المميز وهذا ما يكون للوقاية من أي رضوض أو صدمات.

متواجد بالسيارة أيضا القفل المركزي.

الكاميرا من الخلف تتوفر في السيارة.

متواجد في تلك السيارة أيضا الحساسات المتعلقة بالركن الذكي.

نظام الإضاءة قوي من نوعية الليد مع توفر كشافات الضباب.

تعتبر السيارة أقوى ما يتوفر بالسوق المحلي حيث تمتلك مقصورة تحوي الكثير من الملحقات منها خدمة واي فاي مع توفر منافذ إي يو إكس ويو إس بي.

سعر سيارة تويوتا بيلتا

السيارة تتوفر بالسوق المحلي بالسعر الذي يصل لنحو مئة وخمسين ألف ريال سعودي بمختلف المحلات والمعارض بالمملكة، وتختلف الفئات الخاصة بالسيارة وعلى أساسها تختلف التجهيزات، كما أن تكلفة الشراء تختلف أيضا