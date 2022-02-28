أسطورة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو من أهم ما ياتم البحث عنه ويخص تلك السيارة التي تمتاز بقوة هيكلها، وسرعتها الفائقة وأمان استعمالها، وفيما يأتي توضيح لكل ما يخص تلك السيارة والتي تحتوي على المزيد من المواصفات التي تؤهلها للقيادة على مختلف الطرق الصعبة وشديدة الوعورة، ومن خلال ما يأتي أيضا نوضح التجهيزات في تلك السيارة مع بيان أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية الخاصة بالسيارة بالسوق المحلية.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

نتحدث من خلال ما يلي ذكره من تلك الفقرات عن أهم المعلومات عن المراجعة الكاملة للسيارة، وأهم ما تمتلكه من التجهيزات التي تساعد في قيادة آمنة ومريحة طيلة السير على أي طريق وعر، وتعد المواصفات مؤهلة بشكل كبير لكي تكون السيارة واحدة من بين أقوى الخيارات للسيارات المتاحة أمام العديد من المقبلين على الشراء للشاحنات الأقوى بالسوق المحلية، والعالمية.

مواصفات ومميزات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

من أقوى المواصفات التي تخص تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تحتوي على المحرك بالقوة التي تعدل مائة تسعة وثمانين حصان.

السيارة محركها بالسعة لترين ونصف.

السيارة الجنوط الخاص بها للعجلات من النوع الرياضي المتميز، والمقاس يصل لنحو سبعة عشر بوصة.

أهم التجهيزات للأمن والسلامة طوال رحلة القيادة

السيارة تتوفر بها الوسائد الهوائية والتي تحد تماما من أي رضوض أو صدمات.

يتواجد نظام الكبح من النوع الإلكتروني حيث يعمل بالنظام إي بي دي.

أحزمة الأمان تتوفر بالسيارة.

أهم مميزات السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو

متواجد أيضا في تلك الشاحنة القوية بالمقصورة الراديو المدمج

المنفذ يو إس بي ومنفذ آخر من نوع إي يو إكس.

متوفر الخدمة الخاصة بالواي فاي المميزة.

يتواجد بالسيارة القفل المركزي.

الكاميرا الخلفية للتصوير الكامل لمحيط السيارة.

أهم المعلومات عن تكلفة الشراء لسيارة ميتسوبيشي باجيرو

التكلفة الشرائية لهذا النوع من السيارات بمصر تصل لمليون ومائة ألف جنيه، بينما السعر الخاص بها بالسعودية يصل لنحو مائتي وخمسين ألف ريال سعودي ومع الاختلاف في التجهيزات والملحقات الخاصة بالسيارة تختلف أيضا التكلفة السعرية.