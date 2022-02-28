بدون دفعة أولى وبدون مصاريف إدارية... اقوي عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل بمميزاتها الفوق الرائعة

عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل ،قدمت شركة عبد اللطيف جميل عروض مميزة وحصرية للتقسيط بدون مقدم وبقسط شهري أقل من 3000 ريال، علي 60 شهرا ووفرت العديد من موديلات سيارة هيونداي 2022، بدأت تلك العروض بتاريخ 5 يناير 2022 وتنتهي في 5 من مارس ،2022 لا تتطلب ضامن لبدء التقسيط كما أن القسط قانوي بعد موافقة الهيئة الشرعية بالسعودية عليه، وإليكم التفاصيل.

عروض تقسيط سيارة هيونداي 2022 بأنواعها من عبد اللطيف جميل

السيارة الأولي في العرض هي سيارة هيونداي أكسنت 2022 سمارت ، التي يمكن تقسيطها علي 60 شهرا من عبد اللطيف جميل.

أكسنت 2022 سمارت ، التي يمكن تقسيطها علي 60 شهرا من عبد اللطيف جميل. بحيث تكون قيمة القسط الشهري 1084 ريال سعودي.

هيونداي النتر 2022 fleet سمارت هي السيارة الثانية في العرض التي تقسط شهريا بدفع مبلغ قيمته 1404 ريال سعودي.

ويتم تسديد المبلغ علي 60 شهر.

السيارة الثالثة في العرض هي سيارة هيونداي سنتافي 2022 SMART GL التي تقسط علي 60 شهر.

يسدد العميل فيها قسط شهري بقيمة 2200 ريال سعودي.

السيارة الرابعة هي سيارة هيونداي كريتا 2022 FLEET التي يسدد العميل قسط شهري لها بقيمة 1411 ريال سعودي، تسدد علي 60 شهر.

كريتا 2022 FLEET التي يسدد العميل قسط شهري لها بقيمة 1411 ريال سعودي، تسدد علي 60 شهر. السيارة الخامسة والأخيرة من عرض التقسيط المقدم من شركة عبد اللطيف جميل لسيارة هيونداي سانتا FLEET موديل عام 2022

التي يدفع لامتلاكها قسط شهري بقيمة 1839 ريال سعودي علي 60 شهر.

الأسعار المشمولة بالعرض هي السابق ذكرها هيونداي أكسنت سمارت 2022 – هيونداي النتر فلييت 2022- هيونداي سنتافي 2022 سمارت GL.

هيونداي كريتا فلييت 2022.

لطلب التمويل يجب ملئ نموذج طلب التقسيط بالبيانات الخاصة بالعميل المتقدم، وإرساله إلى موقع عبد اللطيف جميل للتمويل.

وسوف يقوم خدمة عملاء الشركة بمعاودة الاتصال بالعميل وإبلاغه بكافة العروض وتفاصيلها.

أو يمكن التواصل مع الشركة من خلال الأرقام المخصصة لها.

متطلبات التقسيط من شركة عبد اللطيف جميل