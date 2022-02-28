أرخص عروض التقسيط بدون مقدم..ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022  لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة

ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات جبارة، فرصة تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بقيمة 600 ريال شهريًا فقط وهذه من أهم الفرص التي يبحث عنها الكثير من راغبي شراء السيارة ويمكن السداد حتى خمس سنوات ويتوفر العرض داخل كثير من معارض السيارات ومن بينها شركة عبد اللطيف جميل وتعد تويوتا كورولا من أقوى السيارات الموجودة حاليًا لما تحتويه من مميزات ومواصفات خاصة.

ب600 ريال عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

تقدم فروع شركة عبد اللطيف جميل الموجودة داخل المملكة السعودية والتي توفر سيارة تويوتا كورولا 2022 بقسط شهري قيمته 600 ريال سعودي ويمكن التقسيط عن طريق الآتي:

يبلغ سعر السيارة داخل المملكة 74.100 ألف ريال سعودي.

تصل نسبة الفائدة على السيارة حوالي 40% من سعر السيارة الأصلي.

تمنح الشركة إمكانية تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على خمس سنوات مع زيادة قيمة القسط بزيادة المدة.

على خمس سنوات مع زيادة قيمة القسط بزيادة المدة. تصل قيمة الدفعة الأولى من سداد سعر السيارة 29 ألف ريال سعودي وعلى العميل سداد الدفعات في الميعاد المطلوب لها.

تمنح الشركة للعميل اختيار طريقة تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 المناسبة له سواء بالسداد عن طريق المرتب أو الذهاب إلى فرع الشركة.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022

تحتوي سيارة تويوتا كورولا على العديد من المميزات التي تميزها عن غيرها بل والتي تجعل الكثير يرغب بالحصول عليها ومنها:

تتميز السيارة بوجود نظام الايرباق حتى يمنع حدوث الاصطدام.

تتميز السيارة بوجود مكيف هواء يعمل إلكتروني ويتم التحكم في توزيع الهواء داخل السيارة.

وتتميز السيارة بتوافر وسائل الأمان بها وهذا أهم ما يبحث عنه العميل حيث تحتوي على وسائد هوائية لحماية السائق عند الاصطدام.

تتميز بالمصابيح التي توجد في مقدمة السيارة وفى المؤخرة للإنارة وقت الضباب وتقلب الجو.

كما تتميز السيارة باحتوائها على فرامل مانعة للانغلاق.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022