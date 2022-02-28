50 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات جبارة وأسعار خيالية

50 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية، الإقبال على شراء سيارة جديدة شيء صعب، لأن المشتري يريد أن يحصل على إمكانات عالية وبسعر بسيط ومعقول، والبعض يبحث عن سيارة فخمة في شكلها وإمكانياتها ومنهم من يبحث عن الكفاءة والجودة والسعر المنخفض، ولكنه دائما يبحث عن عدة مواصفات يجب أن تكون موجودة في السيارة التي يحب اقتنائها، ومنها السلامة والأمان المساحة قوة الموتور، والأهم من كل ذلك أن يكون سعرها بسيط بإمكانيات عالية.

50 ألف ريال سعودي أرخص أنواع السيارات الحديثة

يوجد في سوق المملكة العربية السعودية عدد كبير من السيارات بالماركات والأنواع المختلفة، ويتراوح سعر السيارات من 30000 إلى 53 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا يمارس 2021 في السعودية

إمكانيات السيارة:

تتمتع تويوتا والمعروفة بقواتها والثبات الشديد على الأرض، بالإضافة إلى قوة الدفع الأمامية.

تصميم انسيابي حديث وجذاب، تحتوي من الإمام على شبكة باللون الأسود تعطي فخامه وقوة للسيارة.

تعمل السيارة أوتوماتيك وناقل حركة يعمل بخمس سرعات.

سعر السيارة يبدأ من 50000 ريال سعودي.

سيارة جيلي بن رأي 2021 في السعودية

إمكانيات السيارة:

سيارة تتمتع بالشكل الجذاب على الطريقة الحديثة ينصح باقتنائها للرياضيين حيث قدرتها الفائقة والسرعة والانسيابية.

عليها طلب كبير من التجار والمستهلكين، كما إنها تعتبر من أرخص أنواع السيارات الموجودة في السعودية .

بالإضافة إلى إمكانيات السلامة والصحة والجودة والفخامة العالية.

سيارة بن رأي تعمل بموتور 163 حصانا ويحتوي على ثلاث أسطوانات تستوعب كمية 1 لتر.

ثبات شديد على الأرض أما دوران السيارة قوته 215 نيوتن على متر.

اقتصادية في استهلاك البنزين متوفرة بكثرة في جميع الأسواق السعودية.

سعر السيارة جيلي بين رأي 2021 في السعودية

يصل سعر لسيارة جيلي بين رأي 2021 حوالي 55 ألف ريال سعودي.

ليست هذه الأنواع فقط الموجودة في الأسواق السعودية بل توجد أكثر من سيارة أخرى.

مثل نيسان صني 2021 التي تتميز بفخامتها ومعروفه، شنجان السفن 2021 .

. يمكنك الاختيار بين أكثر من سيارة على حسب الإمكانيات التي يحب اقتنائها، بالإضافة إلى السعر المناسب لك.

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