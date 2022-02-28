سيارة تويوتا عائلية مستعملة بالتقسيط بأقل سعر من عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات

سيارة تويوتا عائلية مستعملة بالتقسيط تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات، حيث يبحث الكثير من الأشخاص عن سيارات عائلية وتكون بحالة ممتازة ومستعملة بحيث يكون سعرها منخفض عن السيارات الجديدة، خاصة نجد أن بالمملكة العربية السعودية يزداد البحث عن السيارات العائلية وسوف نقوم بعرض سيارات عائلية مستعملة وبالتقسيط بأسعار مناسبة للجميع وأهم مواصفات السيارة ونوعها والموديل الخاص بها، فقط تابعو المقال لنهايته حتى تجدوا ما تبحثون عنه بإذن الله تعالى.

سيارة عائلية مستعملة بالتقسيط

يقدم عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات سيارة تويوتا فورتشنر 2020 مستعملة وبحالة ممتاز بالتقسيط.

السيارة موديل عام 2020.

السيارة متوفرة باللون الرمادي فقط.

كما أن محرك السيارة هو محرك أوتوماتك.

يوجد مع السيارة ضمان من عبد اللطيف جميل لمدة 3 سنوات.

لمدة 3 سنوات. السيارة قطعت مسافة 50.000 كيلومتر.

كما أن سعر السيارة هو 128.225 ريال سعودية.

يتم تقديم السيارة بنظام التقسيط حيث إن القسط الشهري للسيارة تويوتا فورتشنر هو 2.939 ريال سعودي.

توجد السيارة في فرع جدة 14 كيلو طريق المدينة المنورة.

سيارة تويوتا هايلكس 2017 مستعملة

يوفر عبد اللطيف جميل مجموعة من سيارات مستعملة للتنازل وبالتقسيط المريح لكافة المواطنين السعودين داخل المملكة وكذلك المقيمين داخل المملكة بأسعار تنافسية، وتسهيلات مالية على جميع السيارات.

يوفر عبد اللطيف جميل سيارة تويوتا هايلكس موديل عام 2017.

تنتمي السيارة إلى سيارات النقل والمتعددة الاستخدامات أيضًا.

كما أن ناقل الحركة في سيارة تويوتا هايلكس هو ناقل حركة عادي.

المسافة المقطوعة للسيارة هي 10.000 كيلو متر.

اللون الخارجي المتوفر للسيارة هو اللون الأبيض.

يوجد مع السيارة ضمان لمدة 2 سنوات.

كما أن السيارة توجد في مدينة جدة كيلو 14 طريقة المدينة المنورة.

سعر سيارة تويوتا هايلكس 74.175 ريال سعودي.

يعرضها عبد اللطيف جميل بسعر القسط الشهري.

القسط الشهر للسيارة تويوتا هايلكس المستعملة موديل 2017 هو 2.124 ريال سعودي.

المستعملة موديل 2017 هو 2.124 ريال سعودي. سعر البيع شامل الضريبة.

يوجد الكثير من السيارات المستعملة التي تتميز بالحالة الجيدة وتختلف اسعار السيارات المستعملة على حسب الحالة التي عليها السيارة، ويتوفر أيضًا سيارة تويوتا هايلكس في الرياض طريق الملك فهد بسعر 52.325 ريال سعودي وحالة السيارة مستعملة والقسط الشهري لها 1.499 ريال سعودي وعليها ضمان 3 سنوات السيارة قطعت مسافة 170.00 كيلومتر.