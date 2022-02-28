سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية أقل من 40 الف ريال بحالة ممتازة

سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية ،يبحث الكثيرون من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية عن ارخص سعر سيارة مستعملة للشراء وأن تكون بحالة جيدة و كسر الزيرو، فـ السيارات أصبحت من الأشياء المهمة في حياة الكثير خاصة الذين لديهم عائلات والحاجة دائمًا إلى التنقل من مكان لآخر، ولكن يواجه البعض مشكلات مادية تحول بينهم وبين شراء سيارة جديدة فـ يلجأ البعض إلى البحث عن سيارات مستعملة في السعودية، ونحن بهذا الصدد نعرض لكم أسعار سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية وبسعر معقول من أفضل السيارات الموجودة بالأسواق العالمية في خلال الآتي.

سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية

نيسان باثفايندر مستعملة

سيارة نيسان باثُفايندر موديل 2014 أوتوماتيك.

سيارة دفع رباعي

6 سلندر.

6 سلندر. السيارة تحتوي على مجموعة واسعة من أنظمة الأمان كنظام مانع انزلاق الفرامل ووسائد هوائية والانذار لمنع السرقات، وحزام أمان أمامي.

المقاعد من القماش الفاخر.

إمكانية طي المقاعد الخلفية.

مكيف أوتوماتيك.

السيارة تتواجد بمدينة الرياض.

سعر السيارة: 35.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بالرقم الخاص بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل الشراء.

ميتسوبيشي باجيرو مستعملة

سيارة ميتسوبيشي باجيرو موديل 2011 أوتوماتيك.

السيارة دفع رباعي.

6 سليندر.

لون السيارة: أبيض.

التجهيزات الداخلية والخارجية للسيارة على أعلى مستوى من وسائل الأمان والحماية للراكب.

الوسائل الترفيهية مثل المكيف وشاشة وسائط متعددة.

جنوط ألمونيوم.

السيارة متواجد بمدينة الدمام.

سعر السيارة مستعمل: 30.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر حول كيفية الشراء.

شيفروليه ترافيوس مستعملة

سيارة شيفروليه ترافيوس موديل 2012 أوتوماتيك.

سيارة دفع رباعي.

6 سلندر.

لون السيارة ابيض.

مكان السيارة بمدينة الدمام.

السيارة بها تجهيزات داخلية كشاشة عرض وسائط، ومكيف أوتوماتيك والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء ومداخل يو اس بي ومشغل أقراص سي دي.

تجهيزات الأمان كنظام مانع الحركة وانذار ضد السرقة ومانع انزلاق الفرامل.

سعر السيارة: 36.000 ريال سعودي.

يمكن الاتصال بمالك السيارة لمعرفة تفاصيل أكثر حول حالة السيارة.

بي أم دبليو أكس مستعملة