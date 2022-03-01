وحش السيارات الروسي.. سيارة لادا نيفا 2022 مواصفاتها ومزايها وأسعارها الخيالية فى السعودية

سيارة لادا نيفا 2022 ، تعود لنا من جديد السيارة الروسية العملاقة لاد نيفا بموديل 2022، التي أعلنت عن طرحها الشركة أفتوفاز وكشفت عن ما تتمتع به السيارة من مواصفات قياسية ومميزات، والتي تحمل اسم ثاني وهو “لادا برونتو”، حيث أن ماركة لادا نيفا من أهم الإصدارات الحديثة التي أطلقتها الشركة الروسية، وفور الإعلان عنها تحدث ضجة كبيرة في أسواق السيارات العالمية بشكل عام وفي السوق السعودي بشكل خاص، حيث أنها تجمع بين الأصالة والتطور في كافة التقنيات والتجهيزات الموجودة بها.

سيارة لادا نيفا 2022

مواصفات سيارة لادا نيفا 2022

هذه السيارة بالإصدار الجديد 2022 جاءت تتمتع بالعديد من المواصفات الحديثة منها:

بالإصدار الجديد 2022 جاءت تتمتع بالعديد من المواصفات الحديثة منها: سعة الماتور الخاص بها يبلغ نحو 1600 سي سي، وينتج عنه قوة تصل نحو 114 حصان.

كما أنها مزودة بمحرك أخر ذات سعة 2000 سي سي وينتج عنه قوة حصان تقدر بنحو 168 حصان.

يوجد في السيارة ناقل حركة يدوي والنسخة الأخرى تدعم العمل بناقل حركة اتوماتيك ويعمل بحوالي ست سرعات متنوعة.

العجلات الموجودة بالسيارة مصنعة من مادة البلاستيك الغير قابل للكسر وقوي ومتين للغاية.

وبها جنوط عجلات متوفر بمقاس يبلغ حوالي 15 بوصة.

كما أنها تدعم العمل بنظام الحقن الإلكتروني لتقنية الفرامل الموجودة بها، كما أن الفرامل مانعة للانغلاق.

تدعم العديد من وسائل الترفيه منها تقنية البلوتوث، وتقنية الاتصال بالواي فاي، وبها نقطة شحن للهواتف الذكية اللاسكية.

مزايا سيارة لادا نيفا 2022

تتميز السيارة لادا نيفا بوجود مقاعد تسبب الشعور بالراحة وتعمل على التدفئة.

كما أن تتميز بوجود مكيف هواء وتوزيعه بشكل مثالي، على أن يغطي كل مكان بالسيارة.

هذا بالإضافة يوجد بها نظام خاص للإضاءة وتأتي بشكل جديد وأكثر جاذبية.

السيارة تتمتع بالعديد من الوسائل الترفيهية المتميزة حيث أنها تزود بشاشة تعمل بتقنية اللمس مع توفير تقنية الاتصال بالبلوتوث.

كما أن يوجد بها نظام للعزل مما يساعد على منع الضوضاء الخارجي ويشعر بداخل السيارة بالهدوء.

السيارة تتمتع بوجود الثبات المثالي وعدم اهتزاز السيارة خلال السير على الطرق الواعرة والصعبة.

هذا بالإضافة لكافة وسائل الأمان المثالية ومن بينها وسائد هوائية ومنظمة للفرامل العصرية والجديدة.

سعر سيارة لادا نيفا 2022