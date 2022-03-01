لمحدودي الدخل... سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مواصفاتها ومميزاتها الخيالية وأسعارها فى السعودية

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مواصفاتها، تعد سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 من السيارات الرياضية تتميز بحجمها الصغير فهي من سيارات الهاتشباك، وتم طرحها في عده أسواق للسيارات مثل مصر و السعودية وهي متوفرة بفئة واحدة، وتم صناعه السيارة في اليابان، تتميز بقوة محركها و احتوائها على العديد من الأنظمة التي تساعد السائق على القيادة بأمان بجانب العديد من وسائل الترفيه فما هي مواصفات سوزوكي اسبريسو2022 وما هي أسعارها.

سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 مواصفاتها

يأتي محرك سيارة سوزوكي اسبريسو 2022 بسعة كبيره تبلغ 1000 سي سي،

بسعة كبيره تبلغ 1000 سي سي، كما أن المحرك يعمل بقوه 67 حصان.

يقدر عزم دوران محرك سوزوكي اسبريسو بنحو 90 نيوتن لكل متر.

تشتمل السيارة على ناقل الحركة مزود بخمس سرعات مختلفة.

نظام الدفع في سوزوكي اسبريسو أمامي للعجلات.

وتقدر السرعة القصوى لسيارة سوزوكي اسبريسو بنحو 150 كيلو متر في الساعة الواحدة.

كما تتسارع السيارة من الصفر وحتى 100 كيلومتر في مدة لا تتجاوز 14.3 ثانية. تصل سعة المحرك إلى 1 لتر.

ناقل الحركة في السيارة نوعه يدوي يحتوي على خمس سرعات متنوعة.

ترتكز قوه الإيقاف للسيارة على الفرامل الأمامية والخلفية كما أنها تحتوي على نظام تعليق MacPherson strut أمامي ونوع التعليق الخلفي torsion.

مميزات سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تم تزويد سوزوكي اسبريسو بوسائل أمان متعددة للمحافظة على سلامه الركاب مثل:

نظام ايموبليزر لحماية السيارة عند التعرض للسرقة.

الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية.

الأبواب الخلفية مزوده بقفل أمان حتى تحمي الأطفال.

ميزات الترفيه الموجودة بالسيارة:

تحتوي علي راديو Am_Fm

بها مخرج يو أس بي

تشمل منفذ للكهرباء بقوة 12 فولت

بها مشغل الأسطوانات mp3

تحتوي على مكيف لضبط درجه الحرارة بالسيارة

يمكن التحكم في المقعد الخلفي وطيه لتوفير مساحة للتخزين

مزوده بجنوط للسيارة بمقاس 14 بوصة

بها منفذ Aux

أبعاد سوزوكي اسبريسو 2022

يصل طول سيارة سوزوكي اسبريسو إلى 3565 ملليمتر، أما عرضها يقدر بنحو 1520 مليمتر.

الارتفاع الكلي للسيارة 1564 مليمتر.

يبلغ طول قاعده عجلات السيارة 2380 ملليمتر.

ويقدر ارتفاعها عن الأرض بنحو 180 مليمتر.

تبلغ سعه الشنطة الخلفية للسيارة 239 لتر.

سعر سوزوكي اسبريسو 2022