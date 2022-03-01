سيارات مستعملة للتقبيل ب 1500 ريال تويوتا كامرى بدون مقابل وبدون رسوم نقل بحالة ممتازة

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتقبيل ب 1500 ريال ، يوجد العديد من سيارات مستعمله للتقبيل تويوتا كامرى بدون مقابل في المملكة العربية السعودية بأقل سعر، فهناك من يريد شراء أحد أنواع السيارات التي تكون بأسعار مناسبة للجميع، ومن الممكن أن تتم عملية الشراء من خلال الشركات أو الأشخاص أو البنوك، فالجميع في المملكة يبحثون عن السيارات الأفضل التيس تتحمل الصعاب على الطرقات الواعرة، ولا يمكن ألا نقدم لكم سيارة تويوتا كامري المستعملة والتي يمكن شراؤها بدون دفعة أولى وبأقساط مريحة وميسرة.

سيارات مستعملة للتقبيل ب 1500 ريال

هناك الكثير من أنواع السيارات المستعملة للتنازل بدون مقابل وبدون دفعة أولى، فد قام ملاك السيارات بعرض مجموعة من السيارات للتقبيل في المملكة العربية السعودية لرغبتهم الكبيرة في الحصول على المال، وكانت هذه فرصة عظيمة وكبيرة لمعظم المواطنين السعوديين الذين يمكنهم شراء سيارات مستعملة أو جديدة بأرخص سعر ومن ضمنها التالي:

سيارة تويوتا كامري 2021

يمكن الحصول على السيارة بسعر 1500 ريال سعودي وبدون أي مقابل، كذلك تعد واحدة من أفضل السيارات التي يمكن القيام بشرائها، وتحمل السيارة الكثير من المواصفات الرائعة منها التالي:

تتمتع السيارة بالعديد من خيارات الموتور المختلفة فالأول منه تبلغ سعته لحوالي 2500 سي سي مكون من 4 أسطوانات وتصل قوته 204 حصان، وقوة عزم دوران 243 نيوتن متر.

تصل سعة الماتور الثاني للسيارة حوالي 200 سي سي مكون من 4 أسطوانات وتبلغ قوته 212 حصان وقوة عزم دوران تصل لحوالي 221 نيوتن متر.

لا يحتاج العميل دفع دفعة أولى من قيمة السيارة ولكن يتم دفع قسط شهري تبلغ قيمته حوالي 523 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راش 2021

هي من سيارات العلامة التجارية تويوتا المتميزة والتي يمكن الحصول عليها بسعر التقبيل بدون مقابل والقسط الشهري للسيارة يصل لحوالي 1.071 ريال سعودي وتكون متوفرة في منطقة جدة وتأتي السيارة ومعها العديد من المواصفات التي تشمل الآتي: