نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 38 ألف ريال أرخص أنواع سيارات في السعودية موديل 2021 بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة 38 ألف ريال أرخص أنواع سيارات في السعودية موديل 2021، يتمتع سوق السيارات السعودي بشهرة عالمية وسط أسواق السيارات، حيث إنه يحتوي على مختلف الأنواع والماركات المشهورة لعام 2022 حيث تختلف الموديلات والأشكال والإمكانيات المختلفة المتوفرة في السيارات، بالإضافة إلى الكماليات التي يسعى إليها الكثير من المستهلكين ويبحثون عن هذه الإمكانيات المتاحة في السيارة عبر مواقع البحث المختلفة، وبالفعل يعرض سوق السيارات كل هذه الأنواع فتابعونا لنتعرف على بعض أنواع السيارات الحديثة.

38 ألف ريال أرخص أنواع سيارات في السعودية

من خلا موقع ثقفني سوف نقدم لكم العديد من السيارات الحديثة رخيصة الثمن بمواصفات عاليه

سيارة هيونداي جراند l10 موديلات 2021

إمكانات سيارة سيارة هيونداي جراند l10

عملت الشركة على تزويد هذه السيارة الرائعة بإمكانيات جديدة وتم إصدارها 2021.

محرك السيارة يتمتع بقوة 1200 سي سي.

شدة وقوة الموتور 83 حصان، قادرة على الدوران 114 نيوتن/ متر.

بالإضافة إلى أنها من السيارات السريعة حيث تصل سرعتها إلى 155 كيلو متر/ ساعة.

أما عن سعر السيارة يصل سعر السيارة هيونداي جراند إلى 55 ألف ريال سعودي، وبالتالي تعتبر من السيارات الرخيصة في السعودية .

سيارة BYD F3 موديلات 2021

مميزات سيارة BYD F3

تتمتع هذه السيارة بموتور بقوة 110 حصان و 1500 سي سي، قادرة على الدوران بسرعة قصوى تبلغ 145 نيوتن/ متر.

من السيارات التي تتميز بالثبات الشديد على الأرض، تتميز بالسرعة العالية التي تصل إلى 170 كيلو متر في الساعة.

وبالنسبة لسعر السيارة فقد يبلغ سعر هذه السيارة 50,000 ريال سعودي ومن الممكن أن يقل هذا السعر على حسب الموديل المتوفر ويقل بمقدار6000 ريال سعودي، كما تعتبر السيارات من السيارات الحديثة رخيصة الثمن في السعودية .

سياره هوندا سيتي موديل 2021

مميزات سيارة سياره هوندا سيتي

تتمتع سيارة هوندا موتور رباعي الأسطوانات بقوة 1500 سي سي، تتميز هذه قصر يارا بالسرعة الفائقة التي تتجاوز 190 كيلو متر في الساعة كما أنها تعمل بقوة 119 حصانا.

سعر السيارة يتراوح سعر السيارة هوندا سيتي موديل 2021 من 56 ألف ريال سعودي حتى 70 ألف ريال سعودي.

وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا والجدير بالذكر أن سوق السيارات السعودي يوجد به عدد كبير من موديلات 2021 .

منها رينو داستر ميتسوبيشي يتراوح سعر السيارة ميتسوبيشي من 38 ألف ريال إلى 42 ألف ريال سعودي.

يمكنك الاختيار من بين أنواع السيارات المعروضة داخل السوق بالسعر المناسب لإمكانياتك.