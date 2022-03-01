الوحش الياباني وصل.. سيارة سوزوكي التو 2022 الجديدة كليا في السعودية بمواصفات وأسعار خيالية

مواصفات واسعار سيارة سوزوكي التو الجديدة نتحدث عنها من خلال ما يلي من تلك السطور المقبلة، والتي نخص فيها بالذكر أهم ما يتوفر في السيارة من نوع سوزوكي ألتو والتي تعتبر من أقوى السيارات التي تتواجد في التوقيت الحالي بالسوق المحلية، والعالمية، ومن خلال الآتي نوضح مراجعة كاملة لتلك الشاحنة المتمتعة بقدر عالي من المزايا واتي نذكرها تفصيلا مع توضيح تكلفة شراء السيارة من هذا النوع الأكثر تميز.

مواصفات واسعار سيارة سوزوكي التو الجديدة

الكثير من المواصفات الخاصة بالسيارة سوزوكي التو الجديدة يبحث عنها مختلف الأشخاص من المقبلين على اقتناء سيارة من طراز خاص ومن خلال التجهيزات التي تتوفر بالسيارة من الممكن الاستمتاع برحلة القيادة لتلك السيارة والتي تمتاز يبقوة تصميمها مع متانة هيكلها مع توفر المواصفات الآتية في السيارة.

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة

مواصفات سيارة سوزوكي التو الجديدة من أهمها ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة تمتلك المحرك بالسعة ثمانمئة سي سي.

القوة الخاصة بالمحرك سبعة وأربعين حصان.

العزم الأقصى للدوران يصل لثمانية وستين نيوتن لكل متر.

الناقل المخصص للحركة من النوع الخماسي الحركة.

التسارع الخاص بالسيارة تصل له السيارة خلال عشرين ثانية.

المتوسط الخاص بحجم استهلاك الوقود يصل لنحو ثلاث لترات.

الطول الخاص بالسيارة يصل لنحو ثلاثة متر ونصف.

أهم التجهيزات الخاصة بالسيارة من نوع سوزوكي ألتو

من أهم التجهيزات لتلك السيارة ما يلي:

من أهم التجهيزات لتلك السيارة ما يلي: السيارة تمتلك أيضا مكابح من النوع المانع للانغلاق، وتعمل بالنظام إي بي إس.

متوفر خاصية للتحكم بسعة السيارة بضبط وطي المقاعد كهربيا.

متواجد نظام إضاءة مميزة، والمصابيح تتوفر بتقنية الليد

من بين أهم المميزات الخاصة بتلك السيارة ما يلي:

من بين أهم المميزات الخاصة بتلك السيارة ما يلي: السيارة يتوفر بها شاشة تاتش.

التكييف من النوع الأوتوماتيك.

متواجد أيضا أحزمة للأمان، ومتواجد بالسيارة قف مركزي.

تكلفة الشراء للسيارة

السيارة تتواجد بالسوق المحلي بالسعر مائة واحد وعشرين ألف جنيه مصري، وهذا بمختلف الأسواق بمصر بينما السعر لها بالسوق المحلي بالمملكة السعودية يصل لنحو ثلاثين ألف ريال سعودي.