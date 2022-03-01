أقوي سيارة رياضية بقدرتها الفريدة سيارة ميني كوبر 2022 في السعودية بمواصفات جبارة وسعر خيالي

ميني كوبر 2022 في السعودية سيارة رياضية مدمجة بتصميم إنجليزي تقليدي ومميز على عكس أي سيارة أخرى فإن ميني كوبرز تحظى بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم سواء كنت تعيش في المملكة العربية السعودية أو في أي مكان آخر موثوقة وآمنة وعملية فهي الرفيق المثالي لعيش حياة مليئة بالطاقة. بفضل ميزاته الحصرية وتصميمه الفريد فهو مناسب تمامًا للرحلات اليومية في جميع أنحاء الإمبراطورية، هي سيارة رياضية مدمجة صممها الإنجليزي أليك إيسيجونيس وصُنعت من قبل شركة المحركات البريطانية (بي إم سي) وخلفائها، انطلاقاً من مفهوم إيسيجونيس للسيارة الصغيرة، فهي تتميز بقدرتها على المناورة وخفة الحركة والقدرة على القيادة في جميع أنحاء المدينة وانخفاض استهلاك الوقود وصغر حجمها.

مواصفات سيارة ميني كوبر في السعودية

تنتقل قوة ميني كوبر2022 سيدان إلى العجلات الأمامية من خلال ناقل حركة يدوي بست سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات أو إصدار أوتوماتيكي رياضي بسبع سرعات تتميز ميني كوبر 2022 الجديدة بتعليق أكثر نعومة من القديم مع بعض التغييرات في إعدادات التحكم الإلكتروني بالثبات ونظام الدفع الرباعي.

نوع الهيكل الصغير مورد المحرك المضغوط – حجم محرك مجموعة BMW – 1.5 لتر (1،492 سم مكعب) نوع الوقود وقوة محرك البنزين 136 حصان نوع المحرك ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات

تتميز بنظام دفع كهربائي في المنتصف ومحرك على المحور الخلفي فإن تسارع Mini Cooper SE سريع ويستجيب بسرعة لأوامر عجلة القيادة وهي متوفرة بثلاثة أبواب أو خمسة أبواب وهي كهربائية بالكامل.

خصائص ميني كوبر 2022

التصميم الخارجي للسيارة مميز جدا. التصميم الداخلي للسيارة مطابق لسيارات الميني العادية. مواد السيارة رائعة. تتسارع النسخة الأقل في 7.8 ثانية وهي أسرع من DS5. تتسارع النسخة الأولى من الخط في 6.8 ثانية والتي تعتبر سريعة على الرغم من أنها أقل من سيات ليون كوبرا. تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث تستهلك 5.5 لترًا لكل 100 كيلومتر في المتوسط. على الطرق السريعة تتمتع السيارة بثبات ممتاز. تجربة القيادة في السيارة هي الأفضل في النطاق السعري.

سعر سيارة ميني كوبر2022 في المملكة العربية السعودية

تتوفر ميني كوبر في المملكة العربية السعودية مع مجموعة متنوعة من خيارات الألوان الخارجية والداخلية ، فضلاً عن حجم المقعد الداخلية للحصول على مستوى أعلى من التخصيص والرفاهية بناءً على التفضيلات الفردية تبدأ الأسعار من 136 ألف ريال وتصل إلى 175 ألف ريال.