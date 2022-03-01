نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات تويوتا فورتشنر ٢٠٢٢ الرياضية سيارة الدفع الرباعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة تويوتا أسطورتها الجديدة، وهي من سيارات الدفع الرباعي SUV المعروفة بـ تويوتا فورتشنر ٢٠٢٢ السيارة الرياضية ذات الاستخدامات المتنوعة والتي تعمل بنظام Hilux حيث أنها تتمتع بفئين أحدهما بنظام الدفع الخلفي، و الأخرى الأكثر تميزاً تدعم الدفع رباعي، تتمتع بقوة سحب أكبر من ذي قبل، كما أنها مزودة بتكنولوجيا رائعة ومتطورة لحد كبير، فضلا عن مكونات المحرك الحديثة التي أحدثت طفرة عالمية أدت إلي تميز ملحوظ في الأداء، بجانب الاقتصاد الكبير في استهلاك الوقود.

مواصفات تويوتا فورتشنر ٢٠٢٢

قوة سيارة الدفع الرباعي ترتكز بشكل أساسي على قدرات المحرك التى تعتمد عليه، تأتي Toyota fortuner بأربع أنواع من المحركات، تعمل بالبنزين والديزل، لتناسب رغبات العملاء، بالنسبة للديزل النسخة الأولى turbodiesel engine، يمنحها قوة هائله سعة 2800 سي سي، تصل إلى ٢٠١ حصان، كما يدعم الأداء، مجموعة ناقل حركة سريعة ومتطورة أوتوماتيك، تزيد من قوة أداء المحرك، وتساعد على تقليل استهلاك الوقود، وتحسين عملية التبريد.

يتوفر محرك ديزل أخر، ولكن قوته أقل من النسخة الأولى حيث تصل قوته إلى 148 حصان، المحركان يدعمان نظام الدفع الرباعي والخلفي. ونفس ناقل الحركة ذو الست سرعات.

قوة أداء 2022 Toyota fortuner

محرك فورتشنر الذي يعمل بالبنزين يتوفر منه ثلاث نسخ اثنان منهما ب 4 اسطوانات على شكل حرف V يدعم نظام الدفع الرباعي بقوة 164 حصان، النسخة الأخرى من هذا المحرك تدعم نظام الدفع الخلفي، يتوفر فئة ثالثة بمحرك 6 اسطوانات، تصل قوته إلى 235 حصان.

تصميم 2022 Toyota fortuner الخارجي

التصميم الخارجي تم إدخال بعض التعديلات عليه ليصبح أكثر جمالاً، ملفت للنظر، مع إضافة لمسات أنيقة للمصابيح سواء الأمامية أو الخلفية، كذلك الشباك تمنح المقدمة مظهر جريء وصلب، والمصدات، حجم الإطارات أصبح أكبر، وأكثر سمكاً قياس 20 بوصة.

تويوتا فورتشنر 2022 المقصورة الداخلية

المقصورة الداخلية رائعة وأنيقة ذو لمسات جمالية فاخرة، مقاعد ناعمه الملمس من أجود الخامات، مريحة وواسعة تصلح للجلوس لساعات طويلة دون الشعور بالتعب، تدعم أحدث التقنيات وأنظمة الصوت والترفية لتقديم مستوي عالى من الرفاهية للركاب والاستمتاع بالتجول بالسيارة.