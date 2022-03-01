تويوتا يارس مستعملة بالتقسيط ارخص سعر وفترة سداد طويلة من عبداللطيف جميل

تويوتا يارس مستعملة بالتقسيط حيث يلجأ الكثير من هواة شراء السيارات إلى البحث عن السيارات المستعملة والقليلة التكاليف فى نفس الوقت، فشراء السيارة المستعملة يتوقف على ميزانية كل شخص يريد شراء السيارة وهى تختلف من شخص لآخر ونحن من خلال موقعنا المتميز سوف نعرض لحضراتكم سيارات مستعملة بحالة الزيرو وأنواع وموديلات مختلفة من السيارة وبالتقسيط المريح مع مجموعة عبد اللطيف جميل لتمويل السيارات سوف تحصل على سيارتك بأقل الأسعار سواء جديدة كليًا أو مستعملة.

تويوتا يارس مستعملة بالتقسيط

ماركة تويوتا ماركة غنية عن التعريق والكثير يحب التعامل معها وشراء موديلات تويوتا لأنه ماركة أثبتت وجودها على مر السنوات وتوفر الكثير من الموديلات الشبابية الحديثة والموديلات العصرية وايضًا سيارات عائلية.

مواصفات تويوتا يارس بالتقسيط

السيارة تويوتا يارس المتوفرة للبيع بالتقسيط موديل سنة 2019.

المتوفرة للبيع بالتقسيط موديل سنة 2019. تنتمي إلى مجموعة سيارات فئة سيدان.

كما أن السيارة متوفرة باللون البني.

السيارة مستعملة وبحالة ممتازة.

تويوتا يارس المستعملة معروضة في جدة معرض اوتوماكس.

معروضة في جدة معرض اوتوماكس. محرك السيارة هو اوتوماتيك.

يوجد مع السيارة ضمان 3 سنوات.

المسافة التي قطعتها السيارة من 80.000-89.000 كيلو متر.

كما أن مبلغ السيارة هو 46.000 ريال سعودي.

السيارة يمكن تقسيط سعرها حيث إن القسط الشهري لها 1.123 ريال سعودي.

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