نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 التي ستصبح منافسة شرسة لسيارة هيونداي وسعرها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023 ، سيارة كيا تعتبر من السيارات المميزة التي تتميز بالسلاسة والمساحة الواسعة ذلك بالإضافة إلى الكثير من الصفات المميزة حيث تواصل شركة كيا العملاقة في تصنيع السيارات الكورية الجنوبية وذلك من خلال تألق السيارة داخل الأسواق العالمية للسيارات، حيث تم تعزيز تواجد السيارة داخل السوق الأمريكي وذلك عبر النسخة الجديدة من كيا 2023، حيث أنها تنتمي إلى فئة الـ SUV وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ولمزيد من المعلومات رواد موقع ثقفني تابعونا.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

كيا 2023 الجديدة اعتمدت على :

أولاً محرك GDI من 4 اسطوانات.

المحرك بسعة 2,5 لتر.

كما أنه يولد قوة 187 حصان.

كذلك يتصل مع قير اوتوماتيكي من ثماني سرعات.

وتأتي بالتوازي مع دفع أمامي للعجلات واختياري بالدفع الكلي للعجلات AWD .

سيارة Kia sportage هايبرد تعتمد على محرك بنزين :

سعة 1,6 لتر تيربو.

اعتمدت أيضاً على محرك كهرباء.

بقوة 226 حصان يعادل 229 حصان أوروبي PS.

جدير بالذكر أنه ممكن طلبها مع نظام بلج ان هايبرد.

Kia sportage

تم الكشف عن سعر كيا سبورتاج 2023 وسيأتي حديثنا عن تلك النقطة في الفقرات القادمة.

ولكن بالنسبة للمحركات فتتوافر فئة من السيارة بــ :

محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2500 سي سي.

وذلك كي يستطيع أن ينتج المحرك قوة تقدر بـ187 حصان.

بالإضافة إلى عزم أقصى للدوران يبلغ 242 نيوتن/متر.

جدير بالذكر أنه هناك إضافة إلى تقنية الهايبرد لمحركات من فئاتها الأخرى.

المحرك بسعة 1600 سي سي تيربو.

مدعوم بمحرك كهربائي بقوة 44 كيلووات.

كما انه قادر على انتاج قوة اجمالية تقدر بـ 226 حصان.

بجانب التعزيزات الداخلية الخاصة بأنظمة الحماية ووسائل الرفاهية التي تقدم حسب الفئة.

تأتي سيارة Kia sportage الجديدة التي تخصص للبيع في أمريكا بحجم أطول قليلاً من نسخة السوق الأوروبي. كما أنها أطول بما يعادل 7,1 إنش من سيارة كيا سبورتاج القديمة. جدير بالذكر أن هذه الزيادة انعكست بشكل إيجابي على اتساع المقصورة الداخلية لكي تصبح أكثر اتساعاً من سابقاتها وذلك بالنسبة لركاب المقاعد الخلفية .

مواصفات كيا سبورتاج

سيارة كيا 2023 في السوق العالمي تعتبر أغلى من ثمن سيارة هيونداي توسان الجديدة .

بالإضافة إلى انه أعلنت شركة كيا في أمريكا عن سعر كيا سبورتاج 2023 الجديدة كلياً بالمواصفات الأمريكية وذلك بعد إطلاق الـ SUV في أوروبا وأستراليا وكوريا .

أسعار سيارة كيا

الكثير من التساؤلات تدور حول يبدأ سعر سعر كيا سبورتاج 2023 فسنطلعكم على الأسعار المبدئية في السوق الأمريكي ثم سنقوم بالتفصيل في الفقرة القادمة :

سيارة كيا سبورتاج 2023 (Standard) موديل LX مع سحب أمامي للعجلات FWD في السوق الأمريكي. تبدأ من 25,990 دولار أمريكي وهو ما يعادل 97,462 ريال سعودي.

كما يصل سعر كيا 2023 بالدفع الكلي للعجلات AWD نسخة X-Pro Prestige إلى : 36,790 دولار أمريكي وهو ما يعادل 137,962 ريال سعودي .

بالدفع الكلي للعجلات AWD نسخة X-Pro Prestige إلى :

وتلك الأسعار ستجعل من كيا 2023 أغلى من منافستها هيونداي توسان 2022. العربة التي تتشارك معها في الكثير من الأجزاء الميكانيكية. حيث أنه يتراوح ثمنها في السوق الأمريكي ما بين 25,500 و 35 ألف دولار أمريكي. بما يعادل 95,625 و 131,250 ريال سعودي.

أسعار كيا سبورتاج

أسعار كيا سبورتاج الجديدة في أمريكا :