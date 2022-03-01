نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في الأسواق بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات السيارة ميتسوبيشي باجيرو نتحدث عنها بالتفصيل من خلال تلك المقالة حيث تعتبر تلك السيارة من أنواع الشاحنات التي لها العديد من المزايا الخاصة بنمط القيادة في السيارة الآمن والمريح، ومن خلال الاستعانة بكل ما يتوفر من ملحقات للقيادة من الممكن الاستمتاع بقيادة مريحة طوال الطريق.

مواصفات السيارة ميتسوبيشي باجيرو

المواصفات الخاصة بالسيارة وتكلفة الشراء للسيارة من أهم ما يتم البحث عنه من قبل مختلف الأشخاص من الراغبين في الشراء لتلك السيارة، ومن أهم مواصفاتها ما يلي.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

من أقوى المواصفات التي تخص تلك السيارة ما يلي في النقاط القادمة:

السيارة بالمحرك الذي يبلغ من القوة حوالي مائة تسعة وثمانين حصان.

السعة الخاصة بمحرك السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو لترين ونصف.

جنوط السيارة من النوع المميز بالمقاس سبعة عشر بوصة

السيارة تمتلك القفل المركزي مع نمط مريح للتحكم بعجلة القيادة على أعلى مستوى من الكفاءة.

أهم التجهيزات للأمن والسلامة طوال رحلة القيادة

من أهم ما يتوفر في السيارة من التجهيزات ما يلي

يتوفر لكل مقعد بالسيارة حزام الأمان مع توفر أيضا أغطية تحمي المقاعد من خام المطاط سهل التنظيف.

السيارة تتوفر بها الوسائد الهوائية والتي تحد تماما من أي رضوض أو صدمات.

يتواجد في تلك السيارة المكابح التي تعمل بالنظام الإلكتروني لتوزيع الفرامل، حيث تعمل الفرامل بالنظام إي بي دي، وكذلك تعمل بناء على توفر خاصية إي بي إس.

أهم مميزات السيارة من نوع ميتسوبيشي باجيرو

من بين ما تتمتع به السيارة من مزايا ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

متواجد بالمقصورة الداخلية في السيارة الراديو المدمج، مع تواجد شاشة تاتش متميزة.

الكاميرا الخلفية للتصوير الكامل لمحيط السيارة.

الكاميرا الخلفية للتصوير الكامل لمحيط السيارة. متواجد بالسيارة أيضا تكييف أوتوماتيك.

تكلفة الشراء للسيارة ميتسوبيشي باجيرو

يصل السعر الخاص بالسيارة بالمملكة العربية السعودية لحوالي ما يعدل مائتي وخمسين ألف ريال سعودي ومع الاختلاف في المستوى الخاص بالتجهيزات وما يتواجد في السيارة من الملحقات يعد مؤثر أيضا في التكلفة السعرية.