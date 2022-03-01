سيارات هاتشباك مستعملة في السعودية أقل من 20 الف ريال فورد ديهاتسو هواندا كيا

سيارات هاتشباك مستعملة في السعودية ، يبحث الكثير من المهتمين بالسيارات دائماً عن كيفية شراء سيارات جديدة أو مستعملة رخيصة بالمملكة السعودية سواء إن كانوا مواطني المملكة أو مقيمين فيها، وتتزايد عمليات البحث عن هذا الصدد ونحن نعرض لكم بشكل مستمر ومتجدد سيارات مستعملة بالمملكة بكافة أنواعها هاتشباك او سيدان أو دفع أمامي أو خلفي، رباعي، سنعرض أهم الـ سيارات هاتشباك مستعملة التي لا يزيد أسعارها عن 18 الف ريال سعودي لكل من يبحث عن سيارات بهذا السعر.

سيارات هاتشباك مستعملة في السعودية

فورد فوكس مستعملة

سيارة فورد فوكس موديل 2014 مع ناقل حركة أوتوماتيك، 4 سلندر وجنوط ألمونيوم، لون السيارة أبيض والسيارة متواجد حاليًا في مدينة جدة.

سعر السيارة 18.000 ريال سعودي، بحالة ممتازة.

الاتصال على الرقم التالي بمالك السيارة للاستفسار حول المزيد من المعلومات حول السيارة.

دايهتسو تيريوس مستعملة

سيارة دايهتسو تيريوس موديل 20017 هاتشباك بحالة جيدة، النوافذ الأمامية والخلفية تعمل بالكهرباء، تمتلك السيارة وسائل الترفيه والتجهيزات الأمنية، توجد السيارة في مدينة الدمام.

سعر السيارة 15.000 ريال سعودي.

الاتصال بالرقم أدناه للمزيد من الاستفسارات.

فورد فيجو مستعملة

سيارة فورد فيجو موديل 2015 مع ناقل حركي مانيول، 4 سلندر ، لون السيارة أبيض.

موديل 2015 مع ناقل حركي مانيول، 4 سلندر ، لون السيارة أبيض. السيارة متواجدة في مدينة جدة باللون الأبيض.

بها مميزات داخليه وخارجية عديدة مثل نظام مانع الحركة بالإضافة إلى مانع انزلاق الفرامل وعجلات احتياطية، وقفل مركزي وشبك أمامي أنيق بلون السيارة مع مقابض من الكروم، مشغل سي دي و MP3 ومدخل لـ AUX.

سعر السيارة: 12.000 ريال سعودي.

هوندا أوديسي مستعملة

سيارة هوندا أوديسي موديل 2002 خالية من الحوادث، موقع السيارة في الدمام، واللون أزرق، بها شاشة عرض معلومات متعددة وإمكانية ضبط المقاعد أوتوماتيك مع إمكانية طي المقاعد الخلفية لزيادة مساحة التخزين، النوافذ كهربائية، إمكانية تثبيت مقاعد الأطفال مه نظام مانع لانزلاق الفرامل وكاميرا مراقبة خلفية.

سعر السيارة : 12.000 ريال سعودي.

كيا كارنفال مستعملة