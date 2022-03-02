مواصفات سيارة نيسان زد 2023 الجديدة في الدول العربية وسعر السيارة الكوبيه الجديدة

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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة نيسان زد 2023 ،اليوم سنتحدث عن سيارة Nissan الجديدة التي تجمع ما بين الحداثة والقِدَم في تصميمها وذلك ما يميز السيارة حيث أن الكثير من الأشخاص يتساءلون عن سؤال هام بدأ يتكرر كثيراً في الآونة الأخيرة وربما يدور في ذهن العديد من قراء موقع ثقفني أيضاً من عشاق السيارات الرياضية اليابانية، وهو ما هو الوقت الذي سيتم فيه إنتاج سيارة نيسان زد 2023 جديدة بشكل كامل، علماً انه تم الكشف عن نسخة السيارة الإنتاجية منذ العام الماضي وللمزيد عن تفاصيل الخبر رواد موقع ثقفني فتابعونا في السطور القادمة

مواصفات سيارة نيسان زد 2023

وأصبح من واجبنا أن نذكركم فقد ظهرت سيارة Nissan Z كبديلة لسيارة نيسان 370 زد.

كما ظهرت السيارة بنسخة اختبارية تسمى “بروتو”. وذلك خلال شهر سبتمبر الماضي من سنة 2020. كذلك أطلت علينا سيارة نيسان زد الرياضية الإنتاجية بعد ذلك تقريباً بعام. تحديداً في شهر أغسطس من سنة 2021. وحتى يومنا هذا لم تدخل السيارة في خطوط إنتاج مصنع نيسان.

وحتى هذا اليوم من شهر مارس 2022. فلم تعلن الشركة اليابانية عن ميعاد إنتاج سيارات Nissan Z موديل 2023 الجديدة بشكل كلي. كما أنه لم يتم الإعلان عن ميعاد توصيل السيارات لوكلاء نيسان ليتم تسليم السيارة إلى العملاء .

Nissan Z

جدير بالذكر أنه قد دعي بوست / منشور حديث على منتدى” New Nissan Z“. أنه تم الحصول على جدول زمني في الفترة القادمة. وهو من أحد وكلاء نيسان لم يتم الإعلان عن اسمه. ومن المحتمل أن الأشهر القليلة القادمة سوف تشهد على وصول نيسان Z جديدة إلى الوكلاء. لكي تكون بداية الإنتاج في شهر مارس الحالي 2023. ومن المرجح أن يكون ميعاد البدء في المبيعات في شهر يونيو القادم. نحيط سيادتكم قراء موقع ثقفني أن تلك المعلومات غير رسمية فتحتمل الصواب والخطأ.

مواصفات نيسان

ومن باب تذكرتكم رواد موقع ثقفني فتلك هي مواصفات سيارة نيسان زد 2023 التي وصلت لنا إلى الآن فتعتمد على :

أولاً محرك V6.

كذلك محرك نيسان Z بسعة 3 لترات.

بسعة 3 لترات. ويأتي المحرك مع شاحن توربيني مزدوج.

كما يصدر من المحرك قوة 400 حصان.

كذلك بالإضافة إلى 475 نيوتن متر من عزم الدوران.

ولكن يجدر بنا أن نذكر أنه حتى الآن لم يتم الكشف عن أرقام تسارع Nissan Z الجديدة.

Nissan أنواع

لم يتم الحديث بشكل تفصيلي حول التواريخ المحددة. ولكن من الأرجح أن تتفاخر سيارة نيسان زد الجديدة ضمن فعاليات معرض نيويورك للسيارات 2022. والذي سيقام خلال الفترة من 15 إلى 24 ابريل القادم.

والجدول الزمني الذي ظهر من وكيل نيسان الغير معروف. يحدد الأشهر القليلة القادمة لظهور Nissan Z. وإذا صح الأمر فيجب أن يبدأ الإنتاج في شهر مارس. مع بدء مبيعات السيارة في شهر يونيو.

وفي نهاية مقالتنا عن مواصفات سيارة نيسان زد 2023 و Nissan Z نتمنى أن تكون مقالتنا قد نالت إعجابكم.