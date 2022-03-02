أحدث وأرخص 5 سيارات حديثة في السعودية موديل 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

أرخص 5 سيارات حديثة في السعودية موديل 2022 بمواصفات ومميزات جبارة، يتجه البعض إلى شراء السيارات الأقل سعرا ويتساءلون على الأنواع المتوفرة في المملكة وتكون بسعر مناسب، كما أن جميع مواقع البحث مملوءة بكمية استفسارات هائلة عن أفضل السيارات الموجودة في سوق المملكة العربية السعودية بسعر بسيط و بإمكانات هائلة

أرخص 5 سيارات حديثة في السعودية موديل 2022

سوف نقدم لكم من خلال موقعنا أرخص 5 سيارات حديثة في السعودية بمواصفات ومميزات عاليه

سيارة هيونداي اكسنت 2022 في السعودية

تمتاز هذه السيارة والموجودة في أسواق المملكة العربية السعودية بنظام أمان كامل.

مع اتزان وثبات عالي يصل الى10.5 ثانية، كما تتميز بموتور عالي، تصل قوته إلى 123 حصانا.

كما أن السيارة قادر على أن تسير بسرعة 190 كيلو/ الساعة، كما تعتبر سيارة هيونداى اكسنت من أنواع السيارات الرخيصة في السعودية

سيارة هيونداي جراند i10 2022 في السعودية

من السيارات المزوده بموتور قوته 83 حصانا ويستوعب 1.3 لتر، كما أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات.

تمتاز بثباتها الشديد على الأرض، وسرعة تصل إلى 100 كيلو متر في 15 ثانية، كما تعتبر السيارة من أحدث وأرخص أنواع السيارات الحديثة في السعودية .

وزيادة على ذلك قوة العزم الشديدة، أثناء دوران السيارة والذي يبلغ 114 نيوتن.

سيارة رينو داستر 2022 في السعودية

تختلف هذه السيارة عن سيارة هيونداي جراند، حيث إنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بإمكانية استيعاب 2 لتر.

وتعتبر سيارة رينو داستر 2022 من أنواع السيارات الرخيصة والحديثة في السعودية .

ولكن بقوة دفع تصل إلى 135 حصانا، كما أنها لديها قدرة فائقة تصل إلى 195 نيوتن عند الدوران بسرعة جبارة تصل إلى 178 كيلو متر على الساعة.

سيارة هوندا سيتي 2022 في السعودية

من أحدث الإصدارات لماركه هوندا تتميز بكود دفع رباعي الأسطوانات وموتور واحد ونصف لتر وبقوة تصل إلى 119 حصانا.

كما تتمتع بقدرة فائقة على الثبات والاتزان مع سرعة عالية تصل إلى 100 كيلومتر في 11.5.

ويصل سعر سيارة هوندا سيتي 2022 في السعودية حوالى 72.220 ريال .

سيارة أم جي 5 2022 في السعودية