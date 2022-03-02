نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات هيونداي وتويوتا مستعمل للبيع بأسعار مخفضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات هيونداي وتويوتا مستعمل للبيع بأسعار مخفضة، توفرت اليوم عروض ممتازة بحراج السيارات اخترنا لك أفضلها على الإطلاق دون الحاجة لتصفح العديد من العروض، حيث توفرت للبيع بمدينة الرياض سيارة تويوتا كورولا مستعملة موديل 2013، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 1600 سي سي والجير أوتوماتيك وعدادها لم يكمل 250 ألف كيلومتر، الماكينة والجير على الشرط والبودي وكالة ماعدا رش بالباب الخلفي جهة السائق. تتميز بحساسات خلفية، كشافات ضباب أمامية، نوافذ كهربائية، مكيف ثلج، كفرات وبطارية جديدة. الااستمارة سارية والفحص جديد والسوم وصل إلى 23 ألف ريال.

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توفرت اليوم للبيع هيونداي سوناتا مستعمل موديل 2016 عدادها 395 ألف كيلو متر قابل للزيادة، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 2400 سي سي والجير أوتوماتيك. السيارة بمواصفات النص فل وتتميز بمقاعد جلد وفتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 18 انش، أنوار ليد وشاحن وايرلس، حساسات ركن وكاميرا خلفية، زجاج ومرايات كهربائية وغيرها من المواصفات. المحركات والبودي وكالة بدون عيوب باستثناء بعض الحكات البسيطة، السيارة مجددة ومفحوصة ووصل أعلى سوم عليها إلى 36 ألف ريال.

ونستمر مع عروض هيونداي مستعمل اليوم ولكن هذه المرة مع طراز اكسنت موديل 2016، السيارة بمحرك بنزين 4 سلندرات وقير أوتوماتيك وممشاها 250 ألف كيلو متر، تم تغيير الكبوت ورفرف يمين ويسار فقط وبقية البودي شد بلد. تتميز بحساسات خلفية، مقاعد مخمل، أبواب ونوافذ كهربائية، تحكم دركسيون ومكيف يدوي، السيارة تدعم اتصال يو اس بي وAUX وبلوتوث. الاستمارة سارية ولكن الفحص منتهي منذ ثلاثة أشهر، وصل أعلى سوم إلى 13 ألف ريال.

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وتوفرت للبيع بجدة سيارة هيونداي النترا موديل 2017 ممشاها 127 ألف كيلو متر قابل للزيادة، محرك 4 سلندرات بحجم 2000 سي سي وناقل الحركة أوتوماتيكي، السيارة نظيفة بودي بلد بلا عيوب بعد تعديل دقة بسيطة بالرفرف والموتور بحالة ممتازة. تتميز بجنوط، حساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية، شاشة معلومات وسطية تدعم نظام أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، مكيف خلفي ومقاعد مخمل، كشافات ضباب وإضاءات ليد بالكامل. القير والماكينة على الشرط والسعر المطلوب 47 ألف و500 ريال.

كما توفرت للبيع بالرياض سيارة هيونداي سوناتا مستعملة 2014 فئة نص فل ممشاها 313 ألف كيلو متر، محرك بنزين 4 سلندرات بحجم 2500 سي سي والجير أوتوماتيك، الماكينة تم تغييرها بأخرى شد بلد نفس الموديل وكالة. تتميز بعجلة قيادة متعددة الاغراض يمكن استخدامها للتحكم في مثبت السرعة والأوامر الصوتية والبلوتوث، فتحة سقف بانوراما ومقاعد مخمل باللون البيج، إشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي أوتوماتيك. وصل أعلى سوم للسيارة اليوم بمعارض القادسية إلى 22 الف ريال.