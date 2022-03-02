ب 600 ريال وبدون مقدم أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات وبمميزات جبارة

ب 600 ريال وبدون مقدم أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022، تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2022 من أبرز أنواع السيارات ذات أداء قوي متميز، بالأخص عند السير على الطرق الواعرة والمنحنيات، كما أنها تتمتع بالعديد من المواصفات الرائعة، من حيث التقنيات الموجودة بداخل السيارة، وأصبحت من بين أنواع السيارات المفضلة لدى الكثير من المواطنين بداخل المملكة العربية السعودية.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

من أكثر ما تتميز به سيارة كورولا أنها حاملة لمواصفات قياسية ذات جودة عالية.

جاءت السيارة بمحرك ذات كفاءة كبيرة قد تصل نحو 2 لتر ونصف، ويولد عنه قوة تبلغ نحو 150 حصان.

متوفر بالسيارة تكييف هواء نقي والمقصورة الداخلية الخاص بالسيارة بمساحة كبيرة مما يجعلها مناسبة للغاية للعائلات.

تحتوي على مقاعد مريحة جداً وإمكانية تغير وضعيتها بشكل تلقائي بتقنية الكهرباء، كما أنها تدعم وجود وسائد هوائية لحماية السيارة عند التصادم.

متوفر بالسيارة شاشة ديجيتال تعمل بتقنية اللمس تأتي بمقاس يبلغ نحو 6 بوصة ونصف.

الهيكل الخارجي الخاص بالسيارة متين وقوي وباللون الأسود المفعم ومن الداخل بلون العاجي.

محرك السيارة ذات سعة 1600 سي سي كما أن متوفر بالسيارة ناقل حركة يعمل أوتوماتيكي ويقبل العمل نحو خمس سرعات مختلفة.

يوجد بداخل السيارة خزان للوقود ذات سعة بحوالي 55 لتر، وتعمل السيارة بأقصى سرعة عند القيادة والتي تبلغ حوالي 185 كيلو متر في الساعة الواحدة.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022