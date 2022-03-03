الفخامة والأناقة.. سيارة سكودا كاميك 2022 الجديدة مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها فى بعض الدول

سيارة سكودا كاميك 2022 الجديدة، قد أعلن الوكيل الحصري لسيارة سكودا كاميك 2022 عن مواصفات ومميزات السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تضم مزايا متعددة جعلت فئة كبيرة من الأشخاص يبحثون عنها، حيث أنها من أحدث أنواع السيارات الرياضية في السعودية، والسيارة تأتي بمحرك قوي للغاية يبلغ نحو 1600 سي سي وينتج عنه قوة تقدر بنحو 110 حصان، ونحن من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف أكثر عن سيارة سكودا كاميك 2022 وأسعار طرحها في بعض الدول.

سيارة سكودا كاميك 2022 الجديدة

مواصفات السيارة

تعتبر سكودا كاميك 2022 من الاختيارات المثالية لمحبين السيارات الرياضية، حيث أنها تعمل بنظام الدفع الرباعي.

وتتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم بغصون 11.9 ثانية.

المحرك الخاص بها ذات سعة 1600 سي سي كما أنه رباعي الأسطوانات وينتج عنه قوة 110 حصان.

وذات عزم دوران يبلغ نحو 155 نيوتن لكل متر.

يوجد به ناقل حركة أوتوماتيك كما أنه سداسي السرعات متنوعة.

أما بالنسبة لاستهلاك السيارة للوقود يبلغ نحو 6.3 لتر عند السير لمسافة تبلغ نحو 100 كم لكل ساعة.

وأما بالنسبة لأبعاد السيارة يبلغ نحو الطول يبلغ 4240 مم، والعرض يبلغ نحو 1793 مم، والارتفاع يبلغ نحو 1550 مم

أما بالنسبة لسعة الشنطة الخلفية تبلغ نحو 400 لتر.

يوجد بها العديد من وسائل الأمان يوجد بها وسائد هوائية جانبية وستائرية تقوم بالحماية عند تعرض السيارة للتصادم.

مميزات سيارة سكودا كاميك 2022

التجهيزات الخارجية للسيارة تتمثل في مصابيح أمامية وخلفية من النوع الهولوجين والإضاءة الموجودة بالسيارة نهارية وبها جنوط رياضية ذات مقاس 17 بوصة.

تتمثل في مصابيح أمامية وخلفية من النوع الهولوجين والإضاءة الموجودة بالسيارة نهارية وبها جنوط رياضية ذات مقاس 17 بوصة. الفئة العالية من السيارة تأتي بمقاس جنوط يبلغ نحو 18 بوصة والمرايا الجانبية للسيارة تعمل بتقنية الكهرباء.

يوجد في السيارة شاشة بالوسط تعمل بتقنية اللمس تساعد في التحكم على الوسائط المتعددة وأيضاً نظام الصوت فيوجد بها 6 مكبرات صوتية.

أسعار سيارة سكودا كاميك 2022