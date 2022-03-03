أرخص عروض التقسيط بدون مقدم..ب 600 ريال سعودي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

ب 600 ريال سعودي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بمواصفات ومميزات جبارة، تهتم شركة عبد اللطيف جميل بصفة عامة بطرح عروض تقسيط مميزة جداً التي يتم القيام بتقديمها لجميع العملاء الكرام عن طريق المعارض المتعلقة بشركة عبد اللطيف جميل، والتي تحرص على أن توفر الكثير من العروض التمويلية للسيارات لماركات وموديلات مختلفة من السيارات، ومن أبرزها سيارة تويوتا كورولا من بين أشهر الماركات العالمية للسيارات، والتي تتميز بالكثير من المزايا والمواصفات الهامة، وبالسطور القادمة سوف نتحدث عن مواصفات مميزات السيارة.

ب 600 ريال سعودي عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا

من خلال شركة عبد اللطيف جميل تحصل على عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 متنوعة، على أن يقوم العميل بسداد أقساط شهرية.

وعلى أن يبدأ القسط الشهري لسيارة تويوتا كورورلا 2022 حوالي 600 ريال سعودي لفترة طويلة وقد تصل حتى 60 شهر.

ويتم دفع دفعة أولى تبلغ حوالي 35.143 ريال سعودي، أما بالنسبة للدفعة الأخيرة يبلغ حوالي 29.640 ريال سعودي.

كما أن سعر السيارة للشراء يبلغ نحو 70,300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022

سيارة تويوتا كورولا 2022 تعمل بمحرك ذات سعة 160 سي سي.

تعمل بمحرك ذات سعة 160 سي سي. حيث أن السيارة تتسارع تبدأ من الصفر وقد تصل نحو حتى 100 كيلو متر في خلال 10 ثواني.

يتواجد بالسيارة مزود ناقل حركة أتوماتيك يدعم العمل بنحو خمس سرعات مختلفة.

يوجد في سيارة تويوتا كورولا لعام 2022 العديد من الأنظمة للأمان من بينها مكابح تمنع الانغلاق.

يوجد به نظام خاص بتوزيع الفرامل بطريقة إلكترونية، وتدعم العمل بالكثير من وسائل وأساليب الأمان.

منها وجود وسائد هوائية وأيضاً يوجد بها أنظمة تعمل بالثبات الإلكتروني.

متوفر بها مصابيح إضاءة تعمل بتقنية الليد والتي تعمل على توفير الطاقة.

تحتوي السيارة على مكيف يقوم بتعديل درجات الحرارة بالسيارة بالداخل.

أبعاد السيارة تبدأ بحوالي 4630 مليمتر، أما بالنسبة للعرض فقد يصل حوالي 1780 مللميمتر.

ارتفاع السيارة قد يبلغ حوالي 371 لتر.

ينتج عن محرك السيارة قوة تصل حتى 120 حصان.

وذات عزم دوران التي تتعلق بالسيارة تبلغ نحو 154 نيوتن لكل متر.

مميزات سيارة تويوتا كورولا 2022