29 ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية موديل 2021 بمواصفات وميزات عاليه

29 ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية، يوجد في السعودية الكثير من أنواع السيارات لعام 2021م ،. فلكل نوع تصميمه الخاص وبعض اللمسات والتجهيزات الداخلية التي تختلف من صانع لأخر، لكن على الرغم من الأنواع المتعددة، يظل السعر هو العامل الأساسي بينهم، الذي على أساسه يتم اختيار النوع.

29 ريال سعودي أرخص وأحدث السيارات الحديثة

سوف نقدم لكم أحدث أنواع السيارات الحديثة في السعودية بمواصفات عاليه وأسعار تنافسية

سيارة هيونداي جراند i10 موديل 2021 في السعودية

يوجد في هذا النوع من السيارات محرك يعمل بسعة تصل إلى ألف ومائتين سي سي.

فهو ينتج قوة تصل إلى 83حصانا، بالإضافة إلى العزم فيها يصل إلى 114نيوتن/م.

أقصى سرعة بها 155 كم/ساعة، معدل التسارع أيضا يعمل من نقطة الثبات إلى 100كم في 15.4ث.

يصل سعر السيارة إلى 54 ألف ريال، معدل التسارع بها يعمل من نقطة الصفر إلى 100كم ذلك خلال 15.4ثانية.

سيارة ميتسوبيشي Spacesetarموديل 2021 في السعودية

يصل طول هذا النوع من السيارات 3795مم، كما أن عرضها يصل إلى 1665مم.

تحتوي على محرك يعمل بسعة ألف ومائتيCC، قوته تصل إلى ثمانية وسبعين حصانا.

وعزمها للدوران يصل إلى مائة وستة نيوتن/متر، أقصى سرعة مائة ثلاثة وسبعين كيلومترا/ساعة.

يتراوح سعرها من 37.400ألف ريال إلى 40.453ألف ريال، وبتالى تعتبر من السيارات رخيصة الثمن .

سيارة هوندا سيتي موديل 2021 في السعودية

يشمل هذا النوع من السيارات على محرك سعته ألف وخمسمائة CC.

ينتج قوة مقدارها مائة وتسعة عشر حصانا، وعزمها مقداره مائة خمسة وأربعين نيوتن/متر

وأقصى سرعة بها تصل إلى مائة وتسعين كيلومتر/ساعة، وأسعارها تتراوح من 55.200ألف ريال إلى 72.220ألف ريال.

سيارة BYD F3موديل 2021 في السعودية

يحتوي هذا النوع على محرك تبلغ سعته تقريبًا ألفا وخمسمائة CC القوة المتولدة عنه تصل إلى مائة وعشرة احضنه.

وعزمها مائة خمسة وأربعين نيوتن/ متر، كما أن أقصى سرعة بها تقريبًا مائة وسبعين كم لكل ساعة.

يتراوح سعرها من 44.275ألف ريال إلى 49.450ألف ريال، وبالتالى تعتبر السيارة من السيارات الرخيصة الحديثة في السعودية .

سيارة رينو داستر موديل 2021 في السعودية