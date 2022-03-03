الأكثر كفاءة فى الجيل الخامس ... سيارة كيا سبورتاج الجديدة PHEV 2023 بمواصفاتها ومميزاتها الجبارة

سيارة كيا سبورتاج الجديدة PHEV 2023 ،تعد سيارة سبورتاج 2023 التي تنتمي لسيارات الدفع الرباعي صغيرة الحجم التي تم تزويدها بشاحن توربيني ذو كفاءة كبيرة، وهي توفر طراز سبورتاجPHEV بكثرة في الأسواق المختلفة حيث تم طرح الجيل الخامس منها في نهاية عام 2021 ولم يتم الإعلان عن أسعار هذا الطراز الجديد من سيارات سبورتاج .2023

سيارة كيا سبورتاج الجديدة PHEV 2023

تأتي السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات طب لو قوته 177 حصان بالإضافة إلى الساعة التي تصل إلى 1.6 لتر.

بمحرك رباعي الأسطوانات طب لو قوته 177 حصان بالإضافة إلى الساعة التي تصل إلى 1.6 لتر. زودت السيارة بمحرك كهربي يولد طاقه تصل إلى 66.9 كيلو وأت.

بجانب بطاريه من الليثيوم بوليمر تولد في الساعة 13.8 كيلو وأت.

نقل الحركة في السيارة أوتوماتيك مزود ب 6 سرعات مختلفة ويمكن تحديد أوضاع القيادة قياسيا وذلك أيضا في نظام التحكم في الفرامل الخاصة بالمنحدرات DBC.

يأتي مع السيارة شاحن داخلي يمكن شحن السيارة بقوة تصل إلى 7.2 كيلو وأت، تبلغ كثافه الطاقة بالسيارة 1.53 كيلو وأت/ l.

يستغرق شحن بطاريه السيارة كامله 120 دقيقة عند شحنها بشاحن من المستوى الثاني.

تتميز الفرامل الإلكترونية بسيارة سبورتاج PHEV بوظائف متقدمة في التحكم ووظائف توليد الضغط الهيدروليكي.

كما تتميز السيارة بمعدل مرتفع لاسترداد الفرملة المتجددة.

هيكل السيارة مشاكل من أجزاء حرارية وتم صناعته من الفولاذ ليعطي السيارة قدرة أكبر على التحمل علي مختلف الطرق.

تم تزويدها بمواد عازلة للصوت لمنع الضوضاء والرياح بالخارج من اختراق هيكل السيارة.

تحتوي على أرجل الخلفية ذات مساحة كبيرة، وتعد الأفضل في فئة سبورتاج حيث تبلغ 39.5 بوصة.

تقدر قيمه الشحن الخلفية بنحو 34.5 قدم مكعب، وبذلك تتميز بمساحة كبيرة للمقاعد الخلفية ممكن الركاب من الاستراحة.

مميزات سيارة كيا سبورتاج PHEV 2023

تتميز بمقصورة واسعة تم صناعتها من خامات راقية تحتوي على منحنى بانورامي مزدوج يأتي بين شاشتين توفر لقائد السيارة رؤية واضحة و شموليه بسعة 25 بوصة.

حيث تضم الشاشتين مجموعه العدادات الرقمية التي تأتي بمقاس 12.3 بوصة، وشاشة المعلومات الأخرى للترفيه بنفس المقاس.

تدعم اندرويد اوتو وابل كار بلاي القياسيين.

تأتي بنظام صوتي رائع ” أي هارمان كاردون”.

تدعم الشحن عن بعد من خلال الهواتف الذكية.

تدعم نقطة اتصال وأي فاي

أسعار سيارة سبورتاج PHEV 2023

لم يتم الإعلان بعد عن سعر السيارة الجديدة التي سيتم طرحها العام القادم 2023.