أفضل عروض السيارات في السعودية بدون مقدم أول قسط بعد 3 شهور بأقساط مرنة

أفضل عروض السيارات في السعودية بدون مقدم شركة توكيلات للتمويل التي تقدم سيارات بموديلات كثيرة من عدة معارض وشركات (الوكيل المعتمد للفئة)، بأقل هامش ربح وتسهيلات في السداد على فترات تصل إلى 5 سنوات دفعات مرنة، يمكنك اختيار السيارة من بين العروض (سيارة كرايسلر – جيب – فيات – رام والفاروميو – ميتسوبيشي – كيا – هافال وونجل – بايك وماكسوس) كلها متوفرة حتى نهاية العرض 31 مارس الجاري، تطبق الشروط والأحكام، عروض تمويل السيارات من شركة توكيلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية علاوة أن الشركة تخضع لأنظمة البنك المركزي السعودي أي تحت هيئة رقابية والعقد وفق البنود المنصوصة المتوافق عليها من سمة.

عروض تقسيط السيارات المتاحة

عرض ثلاث دفعات بدون مرابحة بنظام 33% الآن و34% بعد سنة و33% بعد سنتين.

نظام الدفعتين بدون مرابحة 50% عند الحصول على المركبة والخمسين الأخرى بعد سنتين.

يوجد تمويل سيارة بدون مقدم بالسداد المريح أول قسط بعد ثلاثة أشهر الدفعة الأخيرة 30%.

قرض سيارة بمقدم منخفض وأقل هامش ربح.

شروط تمويل السيارات شركة توكيلات

الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال سعودي.

لا تزيد فترة السداد عن 5 سنوات.

الحد الأدنى لفترة الخدمة في العمل ثلاثة أشهر لموظفي القطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص.

عند تقديم طلب قرض لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 عام وقت سداد آخر قسط.

يوجد تمويل سيارات مستعملة ولكن تختلف الضوابط حسب سياسات الشركة.

كيفية طلب قرض سيارة بدون مقدم شركة توكيلات

عليك اختيار العرض المناسب لك من خلال الموقع الإلكتروني شركة توكيلات للتمويل واستيفاء الشروط المعلنة، التقديم عبر الفروع الموجودة في مناطق المملكة العربية السعودية، لابد من إحضار المستندات المطلوبة وهي تشمل (صورة بطاقة الهوية أو الإقامة ورخصة القيادة سارية الصلاحية + أصل خطاب تعريف بالراتب مصدق عليه من جهة العمل + شهادة مدد وأجور من التأمينات الاجتماعية + العنوان الوطني باللغتين العربية والإنجليزية + أصل كشف الحساب البنكي لآخر ستة أشهر مصدق عليه من البنك)، يمكنك التواصل عبر الرقم المجاني 8001240109 أو الرقم الموحد 920004520.

ملحوظة/ العروض المتوفرة تشمل قيمة السيارة + القيمة المضافة + والتأمين والرسوم الإدارية، كما توفر شركة العيسائي الوكيل لسيارات ميتسوبيشي إمكانية تقسيط القيمة المضافة والرسوم على 23 شهر وذلك إذا اخترت عرض الدفعتين لسيارة ميتسوبيشي، علماً بأن تسري العروض المتوفرة حالياً حتى نهاية الشهر الحالي.