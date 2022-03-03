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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر للخارج تقبيل بأقل قسط، تتوفر للتنازل سيارة ام جي HS تيربو 2020 فل كامل دبل بنزين، محرك 4 اسطوانات حجمه 2 لتر وتعطي قوة 231 حصان، ناقل الحركة أوتوماتيكي ونظام الدفع رباعي وعدادها 34 ألف كيلو متر. السيارة كما ذكرنا بمواصفات الفئة الأعلى تجهيزاً بحساسات أمامية وخلفية، كاميرا خلفية وجنوط مقاس 18 إنش، نظام تثبيت للسرعة وتحكم مقود، مقاعد جلدية رياضية ومكيف أوتوماتيكي، صندوق خلفي كهربائي ومسّاحات مطر اوتوماتيكية، فتحة سقف بانوراما وأنظمة متكاملة للترفيه والأمان. السيارة للتنازل بدون مقابل بداعي السفر عن طريق البنك الأهلي، قيمة القسط الشهري 1650 ريال وعدد الأقساط المتبقية 47 قسط، قيمة الدفعة الأخيرة 24 ألف ريال وقيمة الكاش 80 ألف ريال.

سيارات مستعملة للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتنازل سيارة هيونداي كريتا 2021 بنزين الفئة الثانية، محرك دفع أمامي 4 اسطوانات حجمه 1.5 لتر يعطي قوة 115 حصان، الجيربوكس أوتوماتيك سي تي في وعدادها 5000 كيلو متر فقط. تتميز بحساسات ركن خلفية ونظام ذكي لتثبيت السرعة، جنوط مقاس 16 إنش، تحكم من خلال عجلة القيادة المقود وتحكم كهربائي بالأبواب والنوافذ، بالاضافة إلى وسائل متعددة للأمان والترفيه. السيارة للتقبيل لغرض السفر والتنازل عن طريق شركة تأجير، تبلغ قيمة القسط الشهري 1698 ريال وعدد الأقساط المتبقية 55 قسط.

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة شانجان موديل 2021 فئة CS75، محرك 4 اسطوانات حجمه 1.8 لتر يولد 174 حصان، القير أوتوماتيك والعداد 26 ألف كيلو متر، تم عمل صيانة ال 25 ألف كيلو متر بالوكالة وتم تركيب حماية لمقدمة السيارة مع تركيب بلاستيك للدعاسات الداخلية وطبقة سيراميك علي البودي. تتميز بجنوط 19 إنش، إضاءات ليد بالكامل، مثبت سرعة، كشافات ضباب أمامية وخلفية، حساسات أمامية وخلفية، 4 كاميرات محيطية 360 درجة، فتحة سقف بانوراما، مكيف الكتروني وشاشة 10 إنش وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل عن طريق بنك الرياض، قيمة القسط الشهري 1511 ريال وعدد الأقساط المتبقية 48 قسط، دفعة نهائية 6800 ريال وقيمة الكاش 71 ألف ريال.

سيارات للتقبيل تقسيط بدون مقابل

تتوفر للتنازل في آخر عروضنا اليوم سيارة هيونداي النترا أوتوماتيك موديل 2021 وعدادها 52 ألف كيلو متر، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2 لتر وتولد قوة 159 حصان. السيارة للتنازل بدون مقابل لظروف السفر للخارج والتقبيل عن طريق بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري 1142 ريال وعدد الأقساط المتبقية 52 أقساط، تم سداد دفعة أولى بقيمة 2200 ريال وقيمة الدفعة الأخيرة 39 ألف ريال مع إمكانية التقسيط وقيمة التكييش 85 الف ريال.