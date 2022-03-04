نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسطورة السيارات.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 الجديدة كلياً في السعودية بمواصفات عالمية وأسعار خيالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر سيارة ميتسوبيشي باجيرو نقدم التقرير الكامل عن تلك السيارة من خلال تلك المقالة حيث تعتبر من أكثر الشاحنات التي تتوفر بكثرة على المستوى المحلي والعالمي بكافة المعارض وبفئات مختلفة، ومن خلال ما يأتي من تللك السطور نتحدث بالتفصيل عن أهم ما يخص السيارة من وصف مع بيان أهم ما يتعلق بمراجعة كاملة تتضمن تجهيزات السيارة، وأهم مواصفاتها مع معرفة أهم المعلومات عن التكلفة الشرائية.م

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

السيارة من نوع من بين أبرز المركبات التي تتوفر بالمعارض ولها العديد من المميزات، والتي من أهمها الهيكل من النوع الفولاذي الصلب من الخارج حيث تكون بذلك قادرة على العبور لمختلف الطرق الوعرة واستخدمها يكون في منتهى مع تواجد الكثير من السمات الي تجعلها من السيارات الفريدة من نوعها، ومن خلال ما يلي عرضا لأهم ما يتواجد بالسيارة من مواصفات مثالية.

مواصفات وأسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو

المواصفات الأهم والأفضل لتلك الشاحنة المتميزة من نوع ميتسوبيتشي باجيرو ما يأتي:

السيارة ممتلكة لأعلى مستوى من الأداء والكفاءة التشغيلية المثالية على مختلف الطرق الممهدة والوعرة.

المحرك بسعة تصل لاثنين ونصف لتر.

السيارة التصميم الخاص بها من النوع الكلاسيك.

متواجد أيضا سمة العصرية بالسيارة وتأسيسها من الداخل.

أهم التجهيزات في السيارة ميتسوبيتشي جابيرو

عدد من التجهيزات التي تتواجد سيارة ميتسوبيشي باجيرو حيث تعد ممتلكة للإمكانات والتجهيزات الآتية:

المقاعد من اليسير أن يقوم الراكب بالضبط لمستواها كهربائيا.

تمتلك هذه السيارة التكييف المميز مع إمكانية أن يعمل بالريموت.

متواجد نظام الكبح الإلكتروني، مع العمل بالخاصية إي بي إس.

متواجد بالسيارة أيضا الوسائد من النوع الهوائي حيث تعد من الملحقات الرادة للصدمات.

متواجد في السيارة عدد من ملحقات الترفيه والتي من أهمها الشاشة من نوع تاتش، وكذلك يتوفر بها المنفذ من النوع إي يو إكس.

الجنوط الخاص بالعجلات من النوع الرياضي بمقاس ستة عشر بوصة.

سعر السيارة ميتسوبيتش باجيرو

السيارة متواجدة بمختلف المعارض المحلية والعالمية وعلى حسب التجهيزات التي تتواجد في كل سيارة تكون تكلفتها السعرية حيث بلغ السعر للسيارة ما يصل لنحو مائة سبعة وعشرين ألف ريال سعودي.